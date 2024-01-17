MHP 55 başkan adayını daha açıkladı

MHP 2 il, 3 büyükşehir ve 50 ilçe belediye başkan adayını daha açıkladı. Toplamda açıklanan aday sayısı 165 oldu.ANKARA (İGFA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, 31 Mart yerel seçimlerinde, aralarında Denizli SerinhisarHatay Dörtyol ve Erzin belediye başkan adaylarının da yer aldığı 55 kişilik aday listesini açıkladı.

Durmaz'ın yaptığı yazılı açıklamada partinin yetkili kurullarının yaptığı değerlendirmede ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayı sonucunda, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde 2 il, 3 büyükşehir ilçe ve 50 ilçe için 55 belediye başkan adayı belirlendiğini kaydetti.

İştr üçüncü partide açıklanan yeni 55 belediye başkan adayları şöyle: