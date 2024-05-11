Son Dakika

Büyükakın: "Mutlu annelerle mutlu gelecek inşa ediyoruz"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Anneler Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda mutlu şehir Kocaeli idealinin ve mutlu ailelerin annenin mutluluğuyla oluştuğunu söyleyerek, “Mutlu annelerle mutlu gelecek inşa ediyoruz” dedi

SİYASET 11.05.2024, 16:55
Büyükakın: "Mutlu annelerle mutlu gelecek inşa ediyoruz"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Anneler Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda mutlu şehir Kocaeli idealinin ve mutlu ailelerin annenin mutluluğuyla oluştuğunu söyleyerek, “Mutlu annelerle mutlu gelecek inşa ediyoruz” dedi.KOCAELİ (İGFA) - Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, her yıl mayıs ayının 2. pazarında kutlanan Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Anneliğin dünya üzerinde hiçbir karşılık beklenmeksizin yapılan en kutsal ve en zor meslek olduğunu belirten Başkan Büyükakın, ‘’Anneliği cümlelere dökmeye kalksak anlatmaya kelimeler yetersiz kalır. Dilimiz döndüğünce anlatmaya, onlara layık olmaya, Kocaeli’yi de bir Anne Şehir markasına dönüştürmeye gayret ediyoruz. Şehrimizi annelerin huzur ve mutluluğu üzerine yeni baştan kuruyoruz. Spordan sağlığa sosyal hayattan istihdama kadar annelerimizi hayatın her alanına entegre ederek; fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden sağlıklı bireylerden ve güçlü ailelerden oluşan bir toplum inşa ediyoruz’’ ifadesini kullandı.

KADIN ÇALIŞTAYI VE KADIN FESTİVALİ

Büyükşehir olarak, Kocaeli genelinde yoğun iş hayatı ve ev işleriyle meşgul olan kadınların yaşam becerilerinin zayıflamasını önlemek ve ailelerin yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla destekleyici faaliyetler yürüttüklerini aktaran Başkan Büyükakın, ‘’Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Projemiz bünyesinde bulunan Anne Şehir Merkezlerinde kadınlarımızın yönetimde temsili, şehrin ekonomik, sosyal-kültürel yaşama daha aktif katılımı amacıyla fiziksel aktivite,  obeziteyle mücadele, eğitim hizmeti, okul öncesi sınıflar, yetişkin hobi atölyeleri, diyetisyen hizmeti, fizyoterapist gibi hizmetler sunuyoruz.

Bunun yanı sıra Anne Şehir Merkezlerimizde bulunan Anne Yanı Sınıflarımız  (okul öncesi sınıfları) ile anneler gün içerisinde etkinliklere katılırken çocuklarımızı uzman eğitmenler vasıtasıyla okul öncesi eğitimle destekliyoruz. 

Kadınlarımızın bilinçlendirilmesi ve karar mekanizmalarında yer almasını desteklemek amacıyla Kadın ve Aile Şurası ve Çalıştayı ile binlerce kadına ulaştık. Ayrıca “Doğadan Doğala” konseptiyle gerçekleşen Kadın Festivalimize yine binlerce kişi katıldı.

MUTLU ŞEHİR OKULLARI DOLDU TAŞTI

Ailem Kocaeli projemizle milli-manevi değerlerimiz doğrultusunda, toplumsal gelişimi, aile olma ve aile kalabilme süreçlerini destekleyen; kadın, aile ve çocuk temelli çalışmalar yürütüyoruz.

Bu kapsamda düzenlediğimiz ve alanında uzman isimleri konuk ettiğimiz Ailem Kocaeli Buluşmaları on binin üzerinde kişiye ulaştı.

Bireysel yetişkin danışmanlığı, çocuk-ergen danışmanlığı, aile danışmanlığı ve sağlıklı beslenme danışmanlığı hizmetlerimiz devam ediyor.

Mutlu Şehir Okulları başlığı altında; Mutlu Ebeveynler Okulu, Mutlu Çocuklar Okulu, Mutlu Evlilikler Okulu ve Aile Atölyeleri düzenliyoruz.

ÇOCUKLARIMIZIN DA HER DAİM YANINDAYIZ

Elbette annelerimizin yanında çocuklarımızı da ihmal etmiyoruz. Okul öncesi eğitim sınıfları, çocuk gelişim atölyeleri, çocuk oyun alanları, eğlenceli atletizm, binicilik eğitimi, çocuk zumbası ve eğitim hizmetleriyle onların da yanındayız.

12 ilçemizde 23 noktada çocuk gelişim atölyeleri, eğlenceli atletizm, çeşitli yarışmalar, oyunlar ve diğer etkinliklerin hep birlikte yapıldığı “Çık Dışarıya Oy-na-ya-lım Çocuk Festivali” ile on binlerce çocuğumuza ulaştık.

LOKOMOTİF ÇOCUK KÖYÜ

Son olarak hizmete aldığımız Lokomotif Çocuk Köyü; doğadan bilime, sanattan spora, gastronomiden psiko-sosyal etkinliklere farklı atölyelerle çocuklarımızın ruhuna da dokunarak, şefkatle ve sevgiyle mutlu bir geleceğe taşıyacak öncü bir çalışmadır.

Öncelikle annelerin mutluluğu ile ailelerin ve toplumun sosyalleşip mutlu olduğu bir Kocaeli oluşturmayı hedefliyoruz. Bu düşüncelerle kişisel hayatımızda ve toplumumuzda yeri ve önemi çok büyük olan, Rabbimizin cenneti ayaklarının altına serdiği tüm annelerimizin Anneler Gününü kutluyor, ebediyete intikal etmişlere rahmet, hayatta olanlara da sağlık, afiyet ve huzur diliyorum’’ açıklamasını yaptı.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 35 96
2. Fenerbahçe 35 90
3. Trabzonspor 35 58
4. Başakşehir 35 55
5. Beşiktaş 35 54
6. Alanyaspor 35 49
7. Kasımpasa 35 49
8. Rizespor 35 49
9. Sivasspor 35 48
10. Antalyaspor 35 45
11. A.Demirspor 35 44
12. Samsunspor 35 42
13. Kayserispor 35 41
14. Ankaragücü 35 39
15. Karagümrük 35 37
16. Konyaspor 35 37
17. Gaziantep FK 35 35
18. Hatayspor 35 34
19. Pendikspor 35 33
20. İstanbulspor 35 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 34 75
2. Göztepe 34 70
3. Sakaryaspor 34 60
4. Bodrumspor 34 57
5. Ahlatçı Çorum FK 34 56
6. Kocaelispor 34 55
7. Boluspor 34 53
8. Gençlerbirliği 34 51
9. Bandırmaspor 34 50
10. Erzurumspor 34 44
11. Ümraniye 34 43
12. Manisa FK 34 40
13. Keçiörengücü 34 40
14. Şanlıurfaspor 34 38
15. Tuzlaspor 34 38
16. Adanaspor 34 39
17. Altay 34 10
18. Giresunspor 34 7
Takımlar O P
1. M.City 36 85
2. Arsenal 36 83
3. Liverpool 36 78
4. Aston Villa 36 67
5. Tottenham 36 61
6. Newcastle 36 57
7. Chelsea 35 54
8. M. United 35 54
9. Bournemouth 37 49
10. West Ham United 37 49
11. Brighton 36 48
12. Crystal Palace 37 46
13. Wolves 37 46
14. Fulham 37 44
15. Everton 37 40
16. Brentford 37 37
17. Nottingham Forest 36 29
18. Luton Town 37 29
19. Burnley 37 25
20. Sheffield United 37 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 34 87
2. Girona 35 75
3. Barcelona 34 73
4. Atletico Madrid 34 67
5. Athletic Bilbao 34 61
6. Real Sociedad 34 54
7. Real Betis 34 52
8. Valencia 34 47
9. Villarreal 35 46
10. Getafe 34 43
11. Deportivo Alaves 35 42
12. Sevilla 35 42
13. Osasuna 34 39
14. Las Palmas 35 37
15. Mallorca 35 35
16. Celta Vigo 34 34
17. Rayo Vallecano 34 34
18. Cadiz 34 26
19. Granada 34 21
20. Almeria 34 17