DEVA Partisi heyeti, siyasi partilerle bayramlaştı

Siyasi partiler arasında gerçekleşen bayramlaşma geleneği bu Ramazan Bayramında da devam etti. DEVA Partisi, Ramazan Bayramı vesilesiyle ANAP, BBP, BTP, CHP, DP, DSP, Gelecek Partisi, DEM Parti, HÜDAPAR, İYİ Parti, Milli Yol Partisi ve Yeniden Refah Partisi ile bayramlaştı.İSTANBUL (İGFA) - Bayramlaşmak için siyasi partilerden DEVA Partisi Genel Merkezi’ne gelen heyetleri DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Medeni Yılmaz, İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu ve Zeki Kaplan ağırladı.

DEVA Partisi tarafından diğer siyasi partilerin Genel Merkezlerine düzenlenen bayram ziyaretine ise DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen, İstanbul Milletvekili Hasan Karal ve Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Üyesi Furkan Arık katıldı.