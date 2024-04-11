Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Sakarya’ya bayram tebriği

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la bayramlaştı.SAKARYA (İGFA) - AK Parti Sakarya İl Başkanlığı’nda gerçekleşen video konferans bağlantısına Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, TBMM KEFEK Başkanı Çiğdem Erdoğan, Milletvekilleri Lütfi Bayraktar, Ertuğrul Kocacık, Murat Kaya, Ali İnci, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Turan ile İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Serdar Akgün katıldı.

Ramazan Bayramı dolayısıylaCumhurbaşkanı Erdoğan’ın hitaplarını dinleyen heyet, daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bayramını kutladı.

Başkan Alemdar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tüm Sakarya’nın bayramını tebrik ettiğini paylaşarak, “Genel Başkan Yardımcımız, TBMM KEFEK Başkanımız, Milletvekillerimiz, İl Başkanımız, İl Kadın ve Gençlik Kolları Başkanlarımız ile Sayın Cumhurbaşkanımızla bayramlaştık. Hemşehrilerimizin selamlarını ilettik. Cumhurbaşkanımız da Sakarya’ya olan sevgisini ve muhabbetini paylaştı. Rabbim razı olsun. Birlik ve beraberliğimizi daim eylesin” diye konuştu.