CHP'den süt fiyatlarına sert tepki!

CHP Kars İl Başkanı Onur Uludaşdemir, çiğ süt fiyatlarındaki yeni düzenlemeyi eleştirdi.ANKARA (İGFA) - Ulusal Süt Konseyi tarafından yapılan zamla birlikte çiğ sütün litre fiyatının 14,65 lira olarak belirlenmesine sert tepki gösteren CHP Kars İl Başkanı Onur Uludaşdemir, bu durumun çiftçi ve tüketiciler üzerinde yarattığı olumsuz etkileri dile getirdi.

Uludaşdemir, yaptığı açıklamada, "Çiftçinin sütü sudan ucuz satılıyor. Çiğ süt için belirlenen fiyatlar hem üreticilerimizi hem de tüketicilerimizi zor durumda bırakıyor. Ulusal Süt Konseyi'nin belirlediği fiyatlar, çiftçimizin maliyetlerini karşılamaktan uzak, tüketiciyi ise fahiş fiyatlarla baş başa bırakıyor." dedi.

Hükümetin tarım politikalarını da eleştiren Uludaşdemir, "Ulusal Süt Konseyi'nin kararları, hükümetin çiftçimizi desteklemek yerine, onları kesime yönlendirme politikasının bir parçası gibi. İnekler kesildikten sonra ne olacak? Et pahalı olacak, gelsin ithal et, gelsin ithal hayvanlar. Çiftçiye ve tüketiciye verilmeyen kaynak, yine ithalata gidecek." dedi.

Ulusal Süt Konseyi'nin çiftçi ve tüketici lehine politikalar geliştirmesi gerektiğini vurgulayan Uludaşdemir, "Bu sektörün geleceği aile işletmelerine bağlı. Adil ve uygun fiyat politikalarıyla çiftçimizi korumalı, tüketiciyi rahatlatmalıyız. Ancak bu şekilde hem tarım sektörümüzü hem de ekonomimizi güçlendirebiliriz." diye konuştu.