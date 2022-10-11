Bağımsız Milletvekili Çelebi AK Parti'de

MHP'den 2018'de milletvekili seçilen ve 2021'de istifa ederek Memleket Partisi'ne katılan ve 2022'de Memleket Partisi'nden istifa ederek bağımsız kalan Mehmet Ali Çelebi, AK Parti'ye katıldı.ANKARA (İGFA) - Bağımsız Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, AK Parti'ye katıldığını açıkladı.

Çelebi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Davet ederek onurlandıran Erdoğan'a şükranlarımı sunarım. Yoluma Cumhur İttifakı çatısı altında AK Parti'de devam edeceğim" dedi.

"PKK-Öcalan severlerin hoşgörüldüğü denklemlerde olmam düşünülemez" diyen Çelebi, "“Mücadelemiz, dirayetimiz, direncimiz, inancımız mensubiyetinden gurur duyduğumuz Türk Milleti’nin var oluş gayesine hizmet, Türkiye’nin tarihsel devamlılığına sonuna kadar destekir. Özellikle kahraman güvenlik güçlerimizin, şehit aileleri ve gazilerimizin hak ve hukukuna yönelik düzenlemeler için katkı sunacağım” ifadelerine yer verdi.

https://twitter.com/celebimehmeta/status/1579747426742964224