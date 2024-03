Akyürek: “Eser belediyeciliğini ancak Cumhur İttifakı yapar”

AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek, yerel seçim çalışmaları için Taşkent, Ahırlı ve Yalıhüyük'te vatandaşlarla buluştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 17 Mart Pazar günü gerçekleşecek mitinge tüm Konyalıları davet eden Akyürek, “Belediyecilikte hizmet bitmez, yatırım bitmez. Eser belediyeciliğini ancak Cumhur İttifakı ve AK Parti yapar, başkası bunu yapamaz” dedi.KONYA (İGFA) - AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek, 31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında Taşkent, Ahırlı ve Yalıhüyük ilçelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Mahallelerde vatandaşlarla hasbihal eden, esnafları ziyaret ederek taleplerini dinleyen Akyürek, seçimlerde Cumhur İttifakı için destek istedi. Seçim çalışmalarının yoğun tempoda devam eden Akyürek, ziyaretlerinin ardından yaptığı açıklamada, halkın talep ve beklentilerini dikkate alarak, daha yaşanabilir bir Konya için çalıştıklarını belirtti. Seçim sürecinde vatandaşların desteğinin kendileri için büyük önem taşıdığını vurgulayan Akyürek, Cumhur İttifakı'nın eser ve projelerle dolu bir dönemi temsil ettiğini ifade etti.

“ESERİ ANCAK CUMHUR İTTİFAKI YAPAR”

Akyürek, “Belediyecilikte hizmet bitmez, belediyecilikte yatırım bitmez. Gerek sulama projeleri, gerek yol standardının yükseltilmesi, gerek ilçelerimiz doğalgaza kavuşturulması. Bütün bunlar için de mücadelemiz, çabamız, çalışmamız devam edecek. Eser belediyeciliğini de ancak Cumhur İttifakı ve AK Parti yapar, başkası bunu yapamaz” dedi.

“MERKEZİ İDARE GÜCÜNÜ YERELDEN ALIR”

Yerel yönetimlerin merkezi idareye güç verdiğini belirten Akyürek, kullanılacak her bir oyun önemine dikkat çekerek, “Türkiye’de güçlü yönetim güçlü liderlikle oluyor. Cumhur İttifakı’nın yola devam etmesi sayesinde oluyor. Şimdi bir yerel seçimdeyiz. Bunun Türkiye’nin istikrarıyla bir ilgisi var mı? Kesinlikle var. Türkiye’nin etrafı adeta ateş çemberi. Emperyalist güçler Türkiye’nin sendelemesini istiyor. Emperyalist güçler, Türkiye’nin yola devam edememesini, Türkiye’nin güçsüzleşmesini istiyor. Dolayısıyla her seçim onlar için bir fırsat oluşturuyor. Yani seçimde alınacak herhangi bir olumsuz netice, onlara Türkiye’ye yeni saldırı fırsatı adeta vermiş olacak. Cumhurbaşkanımız ve Devlet Bahçeli Bey onun için Türkiye’nin dört bir yanında bunları anlatıyor ve bu dönemle ilgili halkımızın desteği isteniyor. Her bir oyun çok büyük değeri var” ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN MİTİNGİNE DAVET

Vatandaşları 17 Mart Pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilecek büyük Konya mitingine davet eden Akyürek, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Pazar günü saat 14.00’te inşallah Konya’da olacak. Bütün hemşerilerimizi Kılıçarslan Meydanı’nda Cumhurbaşkanımızla buluşmaya bekliyoruz” dedi.

Akyürek'e, seçim çalışmalarında AK Parti Konya İl Başkanvekili Kazım Küçükçöğen, Ahırlı Belediye Başkanı İsa Akgül, Yalıhüyük Belediye Başkanı Hasan Koçer ve Taşkent Belediye Başkan Adayı Mehmet Acar eşlik etti.