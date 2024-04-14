Brokoli 5 dakikadan fazla pişirilmemeli!

Beslenme ve Diyet Uzmanı Derya Eren, brokolinin haftada 2 gün tüketilmesinin 8 faydasını paylaştı.İSTANBUL (İGFA) - Daha sağlıklı ve zinde bir bünyeye sahip olabilmek için beslenmede sebze-meyve dengesinin sağlanması önemli.

Brokolinin lif ve karbonhidrat bakımından oldukça zengin olduğunu paylaşan Beslenme ve Diyet Uzmanı Derya Eren, brokoliden maksimum düzeyde faydalanmak için 5 dakikadan fazla pişirmemek gerektiğine dikkati çekti. Uzun süre pişirilen brokolide yüzde 60 oranında vitamin ve besin kaybı ortaya çıktığını belirten Eren, "Bu kaybı önlemek için pişirme süresi kadar pişirme yöntemi de oldukça önemli, mutlaka buharda pişirme veya haşlama seçeneklerinden biri tercih edilmeli” dedi.

Brokolinin guatrojen içeren bir besin olduğunu dile getiren Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Derya Eren, “Guatrojenik besinler vücudun iyot kullanma yeteneğini engellediği için kişinin tiroit fonksiyonlarını bozabilir. Özellikle tiroitte nodülleri olan bireylerin çiğ brokoli tüketimine dikkat etmesi gerekir. Aynı zamanda brokoli, yüksek miktarda K vitamini içerdiği için kanın pıhtılaşmasını sağlar. Bu sebeple kan sulandırıcı ilaç kullananlar da tüketmeleri gereken brokoli miktarını doktorlarına danışmalı” uyarısında bulundu.

BROKOLİNİN 8 FAYDASI

Beslenme ve Diyet Uzmanı Derya Eren, brokolinin haftada 2 gün tüketilmesinin 8 faydasını paylaştı:

K vitamini ve kalsiyum bakımından zengin olduğu için kemik sağlığını destekler. Antioksidanlar açısından zengindir. Vücudu serbest radikallere karşı koruyarak oksidatif stresi azaltır. İçerdiği lutein ve zeaksantin antioksidanlarıyla göz sağlığını güçlendirir. Sahip olduğu biyoaktif bileşenler sayesinde kanser riskini azaltmaya yardımcı olur. Özellikle meme, prostat ve kolorektal kanserler üzerinde olumlu etkileri olduğu gözlemlenmiştir. C vitamini açısından zengin olduğundan, bağışıklık sistemini güçlendirir ve hastalıklara karşı direnci artırır. Yaşlanmayı yavaşlatır, ciltteki kırışıklıkları önler. Sindirim sürecini düzenleyen ve kabızlık riskini azaltan lif bakımından zengindir. İyi bir lif kaynağı olması nedeniyle diyabet hastalarının da kan şekerini düzenlemeye yardımcı olur. Kalp sağlığına iyi gelir.