Süperstar efsane şarkılarıyla Beşiktaş'a hazırlanıyor

Süperstar Ajda Pekkan, 12 Haziran'da Beşiktaş Stadyumu’nda uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek muhteşem bir konsere imza atmaya hazırlanıyor.İSTANBUL (İGFA) - Müzik kariyerinin ilk stadyum konserinde muhteşem bir görsel şov da sunacak olan Süperstar’a Türkiye’nin önde gelen sanatçıları da eşlik edecek.

Dev bir orkestrayla sahne alacak olan Ajda Pekkan efsane şarkılarını Türkiye’nin en sevilen sanatçı arkadaşlarıyla beraber söyleyecek.

Türk müzik tarihine damga vuracak olan ve JRO Yatırım ana sponsorluğunda gerçekleşecek olan bu konserde on binlerce kişi en sevilen Ajda şarkılarını tek bir yürekten söyleyecek.

BWO Entertainment tarafından düzenlenen ve yaklaşık 40 bin kişinin izleyeceği bu devasa konserin biletleri Bubilet, Biletinial, Iticket, Passo ve Biletix’te satışa sunuldu.

Meslek kariyerinde bir ilki gerçekleştirerek ilk kez bir stadyumda sahne alacağını belirten Ajda Pekkan, konser heyecanını sosyal medya hesabından paylaştı.

Süperstar paylaşımında, “Tabi ki kim bu arkadaşları diye merak ediyorsunuz. Çok sevdiğim arkadaşlarım, gönlüme dokunan sesler diye ufak bir tüyo vereyim. İlerleyen zamanlarda detayları öğrenmiş olacaksınız. Uzun soluklu kariyerimde bir ilk olması bakımından da Beşiktaş Stadyumu konserini çok önemsiyorum ve büyük heyecan içinde hummalı bir hazırlık sürecindeyiz. Hepimiz için unutulmaz bir hatıra, hafızalardan silinmeyecek bir gece olması dileğiyle. 12 Haziran’da sağlıkla, huzurla, heyecan ve aşkla buluşmak üzere” ifadelerini kullandı.