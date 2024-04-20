Son Dakika

Emrullah Özkan kitapları ile rüzgar gibi esti

Başarılı yazar Emrullah Özkan Söz Sende programında fırtına gibi esti

MAGAZİN 20.04.2024, 21:43
Emrullah Özkan kitapları ile rüzgar gibi esti

Başarılı yazar Emrullah Özkan Söz Sende programında fırtına gibi esti.İSTANBUL (İGFA) - Başarılı yazarlardan Emrullah Özkan, Beyaz Tv'de yayınlanan Ece Gürsel ve Şafak Türkoğlu'nun sunduğu Söz Sende programına konuk oldu.

Programda İkinci Adam yayınevinden çıkardığı Zümrüdü Anka, Ağustos Böceği gibi kitapları hakkında sunucular ile söyleyişi yapan Emrullah Özkan, şıklığı ile dikkatleri üzerine çekti.

Ece Gürsel ve Şafak Türkoğlu'na bir de kitabını hediye eden Emrullah Özkan, sunucular ile hatıra resmi de çekinmeyi ihmal etmedi.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 32 87
2. Fenerbahçe 32 85
3. Trabzonspor 33 55
4. Beşiktaş 33 51
5. Rizespor 32 48
6. Başakşehir 32 46
7. Kasımpasa 32 46
8. Alanyaspor 33 45
9. Sivasspor 32 44
10. Antalyaspor 32 42
11. A.Demirspor 33 41
12. Samsunspor 33 39
13. Ankaragücü 33 37
14. Kayserispor 33 37
15. Konyaspor 33 36
16. Hatayspor 32 33
17. Karagümrük 33 33
18. Gaziantep FK 32 31
19. Pendikspor 32 30
20. İstanbulspor 33 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 31 69
2. Göztepe 31 63
3. Kocaelispor 30 52
4. Ahlatçı Çorum FK 30 52
5. Sakaryaspor 30 51
6. Bodrumspor 30 49
7. Boluspor 31 47
8. Bandırmaspor 31 47
9. Gençlerbirliği 30 44
10. Erzurumspor 30 41
11. Manisa FK 31 36
12. Keçiörengücü 30 36
13. Şanlıurfaspor 30 34
14. Ümraniye 30 34
15. Tuzlaspor 31 33
16. Adanaspor 30 32
17. Altay 31 15
18. Giresunspor 31 7
Takımlar O P
1. Arsenal 33 74
2. M.City 32 73
3. Liverpool 32 71
4. Aston Villa 33 63
5. Tottenham 32 60
6. Newcastle 32 50
7. M. United 32 50
8. West Ham United 33 48
9. Chelsea 31 47
10. Brighton 32 44
11. Wolves 33 43
12. Fulham 33 42
13. Bournemouth 32 42
14. Brentford 34 35
15. Crystal Palace 32 33
16. Everton 32 27
17. Nottingham Forest 33 26
18. Luton Town 34 25
19. Burnley 34 23
20. Sheffield United 33 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 31 78
2. Barcelona 31 70
3. Girona 32 68
4. Atletico Madrid 31 61
5. Athletic Bilbao 32 58
6. Real Sociedad 31 50
7. Real Betis 32 48
8. Valencia 32 47
9. Villarreal 31 39
10. Getafe 31 39
11. Osasuna 32 39
12. Las Palmas 32 38
13. Sevilla 31 34
14. Rayo Vallecano 32 34
15. Deportivo Alaves 31 32
16. Celta Vigo 32 31
17. Mallorca 31 31
18. Cadiz 32 25
19. Granada 32 18
20. Almeria 31 14