Nilüfer Kent Tiyatrosu yeni oyunla izleyici karşısında
Nilüfer Kent Tiyatrosu’nun oyun yazma programı kapsamında sahneye konan ‘Kaza, Köpek, Kahvaltı ve Yumurta’ isimli oyun izleyicinin büyük beğenisini topladı
Nilüfer Kent Tiyatrosu’nun oyun yazma programı kapsamında sahneye konan ‘Kaza, Köpek, Kahvaltı ve Yumurta’ isimli oyun izleyicinin büyük beğenisini topladı.BURSA (İGFA) - Nilüfer Kent Tiyatrosu’nun (NKT) oyun yazma programı kapsamında sahneye konulan ilk oyun izleyici ile buluştu.
Programa katılan Aslı Ekici’nin kaleme aldığı, Gökhan Kum’un yönetmenliğini üstlendiği “Kaza, Köpek, Kahvaltı ve Yumurta” isimli oyun, hazırlık aşamalarının tamamlanmasının ardından sahnelenmeye başladı. Ayşe Gülerman Kum, Batuhan Pamukçu, Mesut Özsoy ve Rabia Zehra Şafak’ın rol aldığı oyun büyük ilgi görüyor.
Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’in de eşi Nuray Özdemir ile birlikte izlediği oyunda, bir araya gelmiş insanların, kendilerinden başkası olma ihtimaliyle yüzleşmesi konu ediliyor.
Tiyatro meraklılarının ilk günden itibaren ilgi gösterdiği “Kaza, Köpek, Kahvaltı ve Yumurta” isimli oyun 18-19-20 Nisan’da Nâzım Hikmet Kültür Evi’nde sahnelenmeye devam edilecek.
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