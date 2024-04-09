Festival açılışında gitar rüzgarı

38.Uluslararası Ankara Müzik Festivali'nin açılışı, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası ve ödüllü klasik gitaristlerden Özberk Miraç Sarigül'ün solist olduğu konser ile yapıldı.ANKARA (İGFA) -Sabancı Vakfı'nın onur üyesi olduğu Uluslararası Ankara Müzik Festivali, MEB Şura Salonu'nda düzenlenen senfonik konser ile sanatseverlerle buluştu. Orkestra şefi Ender Sakpınar yönetiminde, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası ve ödüllü klasik gitaristlerden Özberk Miraç Sarıgül'ün solistliğinde, çok sesli müziğimizin öncülerinden Cemal Reşit Rey'in 1975'te bestelediği, Türkiye'nin ilk gitar konçertosunun eksiksiz haliyle seslendirilişi, dinleyicilerden tam not aldı.

Genç solist, "Bugüne kadar birçok yarışmaya katıldım ve ilk kazandığım yarışma da, 2015 yılında İstanbul 2. Uluslararası Cemal Reşit Rey Klasik Gitar Yarışması'ydı. Yıllar sonra yine Cemal Reşit Rey'in Dünya Prömiyerinde sahnedeyim. Bu güzel tesadüfün kariyerimde önemli ve özel bir nokta olduğunu düşünüyorum." dedi. Ayrıca Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası ile birlikte gitar çalmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Sanatseverlerin büyük ilgi gösterdiği konser, dakikalarca ayakta alkışlandı.

Konsere, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün kızı Özden Toker, torunu Gülsün Bilgehan, piyanist ve şef Erol Erdinç, orkestra şefleri Gürer Aykal, Burak Tüzün, Orhun Orhon ve çok sayıda sanatsever katıldı.