THF, 47. yılda Ata'nın huzuruna çıktı

Cumhuriyetimizin 100. yılında, Türkiye Hentbol Federasyonu'nun 47. Kuruluş Yıl Dönümünü kutlayan hentbol ailesi, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir’de bir tören gerçekleştirdi.ANKARA (İGFA) - 4 Şubat 1976 tarihinde kurulan Türkiye Hentbol Federasyonu'nun Başkanı Uğur Kılıç, Yönetim Kurulu üyeleri, yönetici ve çalışanları, U19 Kadın Milli ve U17 Kız Milli Hentbol Takımı oyuncuları ile hentbol kulüp yönetici, oyuncu ve teknik ekiplerinin katıldığı Anıtkabir'deki tören; THF Başkanı Uğur Kılıç'ın, Atatürk'ün mozolesine çelenk koyması ve saygı duruşu ile başladı.



Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektiren hentbol heyeti, Misak-ı Milli Kulesi'ni de ziyaret etti.

THF Başkanı Uğur Kılıç Anıtkabir Özel Defteri'ne, "Büyük Atatürk, Cumhuriyetimizin 100., federasyonumuzun 47. kuruluş yıl dönümünü kutladığımız günlerde huzuruna geldik. Senin liderliğinden, fikirlerinden ve eylemlerinden ilham alarak kendimize büyük hedefler koyduk. Ülkemizi kurarken sağladığın birliği örnek aldık, 'birlikte başaracağız' dedik. Hentbolumuzu ülkemizin her mahallesinde, kız ve erkek çocuklarımıza, gençlerimize oynatabilmek, onları hem zihnen hem bedenen; zeki, çevik ve ahlaklı sporcular olarak yetiştirmek, uluslararası başarılara ulaşmak hiç durmadan çalışıyoruz. Emanetin emin ellerde Atam, huzur içinde uyu. Biz hep burada olacağız." şeklinde yazdı.