Tahıl sevkiyatında üç geminin denetimli seyri sürüyor

Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna Limanları'nda bekleyen gemilerden üçünün de seyre başladığını duyururken, Ukrayna'dan tahıl alacak olan boş bir geminin İstanbul'daki denetimleri tamamlandı.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl ve gıda maddesi yüklü gemilerden üçünün daha hareket ettiğini duyurdu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayelerinde, 22 Temmuz'da İstanbul'da, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanan "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" kapsamındaki faaliyetlerin planlandığı şekilde, aksaksız olarak anlaşmalarda ifade edildiği gibi devam ettiği kaydedildi.

Ukrayna'nın Çernomorsk Limanı'nda bekleyen 12 bin ton mısır taşıyan 'Polarnet' isimli Türk bayraklı gemi ile yine 13 bin ton mısır taşıyan Malta bayraklı 'Rojen' isimli geminin seyrinin İstanbul'un kuzeyinde bulunan Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından an be an takip edildiğinin belirtilirken, Ukrayna’nın Çernomorsk Limanı’ndan tahıl alacak olan Barbados bandıralı 'FULMAR S' isimli boş geminin denetleme timi tarafından denetimlerinin tamamlandığı duyuruldu.

Diğer gemilerin de İstanbul denetimi sonrasında geçişlerine izin verilmesi bekleniyor.

Hatırlanacağı gibi çalışmalar kapsamında Ukrayna limanlarından çıkan ilk gemi olma özelliğini taşıyan "RAZONİ" adlı mısır yüklü gemi, İstanbul’daki kontrollerinin ardından Lübnan'ın Tripoli Limanı'na doğru yola çıkmıştı.