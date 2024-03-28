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Seçmenler nasıl oy kullanacak? Oy pusulaları kaç zarfa konulacak?

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), 31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçimlere ilişkin açıkladığı takvim işlerken, seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtımı bugün tamamlanacak Seçmenlere dağıtılamayan seçmen bilgi kağıtları, ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına iade edilecek

GÜNDEM 28.03.2024, 12:33
Seçmenler nasıl oy kullanacak? Oy pusulaları kaç zarfa konulacak?

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), 31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçimlere ilişkin açıkladığı takvim işlerken, seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtımı bugün tamamlanacak. Seçmenlere dağıtılamayan seçmen bilgi kağıtları, ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına iade edilecek.ANKARA (İGFA) - YSK'nın resmi internet sitesinden derlenen bilgilere göre, İlçe Seçim Kurulları'nca , sandık kurulu başkanlarına teslim edilecek seçim araç ve gereçlerini içeren malzeme torbalarının hazırlanması yarın sona eriyor. Seçim görevlileriyle ilgili eğitim çalışmaları da Cuma günü tamamlanacak. İl ve ilçe merkezi dışında kalan köy, mahalle ve beldelerde ilçe seçim kurullarınca malzeme torbalarının sandık kurulu başkanlarına teslimi Cuma günü yapılacak.

MALZEMELER OY VERME GÜNÜ BİNA SORUMLULARINA TESLİM EDİLECEK

İl ve ilçe merkezlerinde ise bina sorumlusu görevlendirilen yerlerde, ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca oy verme günü saat 05.00'da malzeme torbalarının bina sorumlularına teslimi, bina sorumlularının da teslim aldığı malzeme torbalarını ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca temin edilen araçlarla sandık çevrelerine getirerek görev yerlerindeki sandık kurulu başkanlarına tutanak karşılığı teslim etmesi işlemleri yapılacak.

Bina sorumlusu görevlendirilmeyen yerlerde, ilçe seçim kurulu başkanlıkları, malzeme torbalarını oy verme günü sandık kurulu başkanlarına sandık bölgesinde teslim edecek.

Takvime göre, 21 Mart'ta başlayan propaganda serbestliği, 30 Mart Cumartesi saat 18.00'da, aynı tarihte başlayan seçim yasakları ise 31 Mart saat 23.59'da sona erecek.

Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu seçimde, 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy kullanacak.

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Seçimde 81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtar belirlenecek, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeliği seçimleri yapılacak.

SEÇMENLER NASIL OY KULLANACAK?

Seçmenler, nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını, YSK'nın internet sitesinden, e-Devlet kapısından, YSK'nin Seçmen Sorgulama Mobil Uygulamasından veya 444 9 975 numaralı YSK Çağrı Merkezi'nden kontrol edebilecek. Seçmenin nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak.

Seçmen, üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan resmi nitelikteki herhangi bir belgeyle oy kullanabilecek. Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak ve bunun cezası bulunuyor. Bu tür cihazların oy verme işlemi bitene kadar sandık kuruluna bırakılması gerekiyor. Yeni evlenen ve henüz kimliğini değiştirmeyenler evlenme cüzdanı ile oy kullanabilecek.

SEÇİMLERE 34 SİYASİ PARTİ KATILACAK

Partilerin oy pusulasındaki sıralaması şöyle:

Adalet ve Kalkınma Partisi İYİ Parti Sol Parti Büyük Birlik Partisi Memleket Partisi Anavatan Partisi Demokratik Sol Parti Yeniden Refah Partisi Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Türkiye Komünist Partisi Anadolu Birliği Partisi Zafer Partisi Halkın Kurtuluş Partisi Türkiye Komünist Hareketi Bağımsız Türkiye Partisi Gelecek Partisi Yeni Türkiye Partisi Cumhuriyet Halk Partisi Emek Partisi Hür Dava Partisi Hak ve Özgürlükler Partisi Ocak Partisi Adalet Birlik Partisi Demokrat Parti Güç Birliği Partisi Millet Partisi Milli Yol Partisi Adalet Partisi Aydınlık Demokrasi Partisi Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye İşçi Partisi Demokrasi ve Atılım Partisi Saadet Partisi Vatan Partisi

TÜM PUSULALAR KAÇ ZARFA KOYULACAK?

Her seçmen, kanunda sayılan istisnalar dışında, hangi sandık seçmen listesinde kayıtlı ise ancak o sandıkta oy kullanabilecek.

Büyükşehir belediyesi sınırlarında yaşayan Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'daki seçmen, "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verecek.

Büyükşehir olmayan illerde ise "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verilecek. Köylerde de "il genel meclisi üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar meclisi" için kullanılacak.

Büyükşehir belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "beyaz", il genel meclisi üyeliklerine ilişkin pusula "turuncu", belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "mavi", belediye meclisi üyeliğine ilişkin oy pusulası ise "sarı" renkli olacak.

Seçmenler tüm oy pusulalarını tek zarfa koyacak.

Büyükşehirlerde sırasıyla; büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık; diğer illerde, sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık, seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı her seçmen, milletvekili genel seçimi, Cumhurbaşkanı seçimi ve halkoylamasında, yurt dışı temsilciliklerde ve gümrük kapılarında kurulacak sandıklarda oy verme hakkına sahip. Yurt dışındaki seçmenler yerel seçimde oy kullanamıyor.

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