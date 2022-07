Sakarya Büyükşehir'den altyapıya mola yok

Sakarya Büyükşehir Belediyesi bayram tatili boyunca altyapıda yaşanan arıza ve olumsuzluklara nöbetçi ekipleriyle anında müdahale etti. Tüm ilçelerde teyakkuzda bulunan ekipler vatandaşların çağrısına anında karşılık verdi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), bayram tatili boyunca şehrin altyapısında yaşanan olumsuzluklara anında müdahale bulundu. Bayram boyunca aralıksız şekilde çalışan ekipler gündüz gece vatandaşlardan gelen çağrılara anında müdahalede bulundular. Toplam 16 ilçede hizmet veren ekipler sayesinde bayram boyunca şehirde su sorunu yaşanmadı. Aynı zamanda bayramın ikinci gününde yapılan kuvvetli yağış uyarısına karşılık özellikle Hendek ve diğer ilçelerde dere yatakları temizlenerek sel ve baskınların önüne geçildi.

7 gün 24 saat boyunca hizmet

Kurum tarafından yapılan açıklamada, “Önceliğimiz vatandaşlarımıza her an, her dakika kusursuz şekilde hizmet etmektir. Kurban bayramı boyunca da personelimizin özverili çalışmaları sayesinde hizmetlerimizi en iyi şekilde sürdürdük. Arıza kayıtlarının yanı sıra şehrimizde yapılan kuvvetli yağış uyarısı kapsamında dere yataklarının temizliğini de gerçekleştirdik. Çalışmalarımızı şehrin genelinde sürdürmeye devam edeceğiz. Olumsuz durumlarda vatandaşlarımızın yanında olabilmek için bize ALO 185 Çağrı Merkezimiz üzerinden 7 gün 24 saat boyunca ulaşabilirsiniz” ifadeleri kullanıldı.