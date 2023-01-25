ÖSYM: Branş bazında sıralamalar güncellendi

2022 yılı KPSS branş sıralaması güncellendi. Kamuda memur olmak için binlerce aday KPSS sınavına katılım sağlarken ÖSYM'den gelen açıklama ile branş bazında sıralamaların güncellendiği açıklandı.ANKARA (İGFA) - ÖSYM'den konuyla ilgili olarak gelen yazılı açıklama yapıldı.

2022 Kamu Personel Seçme Sınavı’na (2022-KPSS Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları güncellendiğini duyuran ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’ne bu güncellemenin yansıtıldığını duyurdu.

Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle güncellenmiş branş bazında sıralamalarını öğrenebiliyor..

Yazılı açıklamada, branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulduğu, kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmet olduğunun altı çizildi.

"Branş bazında sıralama işlemleri adayların, (YÖKSİS ve e-Okul sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibarıyla aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibarıyla sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise başvuruda belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır" denilen açıklamada, "MEB tarafından gerçekleştirilen öğretmen alımlarında KPSS P10, P120 ve P121 puan türleri kullanılmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmenliğe atanacakların sıralamaları; alanlara göre mezun oldukları yükseköğretim programları, mezun oldukları yıllar ve öncelikleri, TTK kararlarına göre kontrol edilerek adayların alan bazındaki başvuruları esas alınarak belirlenmektedir. Bu nedenle öğretmen adaylarının branş bazında sıralama bilgilerini kontrol ederken bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir" ifadeleri yer aldı.