Osmangazi’de metruk binalar yıkılıyor

Osmangazi Belediyesi, vatandaşların can güvenliğini tehdit eden ve sosyal riskler oluşturan metruk binaları tek tek yıkıyor. Belediye ekipleri son olarak Çaybaşı Mahallesi’nde yer alan metruk binanın yıkımını gerçekleştirdi.BURSA (İGFA) - Atıl vaziyette bulunan ve kent estetiğini bozan metruk yapılar, madde bağımlılarının mesken tutması sebebiyle de vatandaşlar için tehlike arz ediyor. Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri durum tespiti yapılıp, yasal işlemleri tamamlanan metruk binaları yıkarak ortadan kaldırıyor. Çaybaşı Mahallesi’nde vatandaşların emniyeti ve sağlığı açısından risk oluşturan metruk bina, hukuki ve idari süreçlerin tamamlanmasının ardından belediye ekipleri tarafından yıkıldı. Yıkım esnasında olumsuzluk yaşanmaması için gerekli tedbirler ekipler tarafından alındı. Yıkımın ardından ortaya çıkan molozlar, belediye ekipleri tarafından kamyonlara yüklenerek yıkım alanı temizlendi.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, vatandaşların huzuru ve güvenliği açısından metruk binaların riskler taşıdığına dikkat çekerek, “Amacımız daha güzel, modern, sağlıklı ve yaşanabilir bir Osmangazi oluşturmak. Metruk binalar, gerek çökme riski taşıması gerekse de kötü niyetli kişiler tarafından mesken tutulması nedeniyle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için tehlike arz ediyor. Mahalle sakinlerinin huzuru ve güvenliği bizim için önemli. Bu doğrultuda vatandaşlarımızın güvenliği için metruk binaların yıkımına devam edeceğiz” dedi.