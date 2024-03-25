Muğla'da bayram öncesi mezarlık temizliği

Muğla Büyükşehir Belediyesi Ramazan Bayramı öncesi 13 ilçede mezarlık temizlik ve bakım çalışmalarına devam ediyor. 2024 yılında 1434 mezarlık alanının 788 tanesinde temizlik ve bakım çalışması yapıldı.

MUĞLA (İGFA) - 13 ilçesi 574 mahallesinde kullanılan 1434 mezarlık alanına sahip Muğla Büyükşehir Belediyesi bu mezarlıklarda Ramazan Bayramı öncesi temizlik, yabani ot ilaçlaması, bakım ve onarım çalışmaları yapıyor. 2024 yılında 788 mezarlık alanında bakım, temizlik, yabani ot ilaçlama çalışmalarını 81 personel, 25 araçla tamamlayan Büyükşehir Belediyesi ekipleri vatandaşların Ramazan Bayramı’nda daha huzurlu ve düzenli bir ortamda ziyaretlerini yapmasını amaçlıyor.

Muğla il genelinde 1434 mezarlık alanına sahip Büyükşehir Belediyesi bu mezarlıklarda bakım, onarım, tadilat çalışmalarına 12 ay boyunca devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi 81 personel ve 25 araçla bugüne kadar tekrarlanarak mezarlıkların 33 bin 225 kez temizlik ve bakımlarını yaptı. 1078 mezarlıkta da bakım, onarım, tadilat çalışmalarını tamamladı.