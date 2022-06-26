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Muğla Bodrum'da arıza yapan tekne KEGM ekiplerince kurtarıldı
GÜNDEM 26.06.2022, 13:14
Muğla'da Bodrum Tavşan Burnu mevkisinde makine arızası yapan tekne, Kıyı Emniyeti'ne bağlı can kurtarma botuyla yedeklenerek emniyetle limana yanaştırıldı.MUĞLA (İGFA) - Bodrum açıklarında arıza yapan tekne ekiplerce kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM), Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen teknenin kurtarıldığını açıkladı.
KEGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Bodrum Tavşan Burnu mevkisinde makine arızası yapan tekne, KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Bodrum’a emniyetle yanaştırıldı" ifadeleri kullanıldı.
https://twitter.com/kiyiemniyet/status/1540984934952800258
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