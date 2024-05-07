Kemal Sunal hayranları yeşilvadi'de buluştu 

Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından başlatılan açık hava sinema günleri, Türk sinemasının unutulmaz komedi oyuncusu Kemal Sunal’ın başrolünde olduğu ‘Meraklı Köfteci’ filmini Düzcelilerle buluşturdu.Sefer DEMİR - haberozel.com.tr

DÜZCE (İGFA) - Bahçeşehir bölgesinde bulunan ve birçok etkinliğe ev sahipliği yapan Yeşilvadi’de yapılan açık hava sinema günlerinde ‘Meraklı Köfteci’ filmi gösterildi.

Senaristliğini Sadık Şendil, Erdoğan Tünaş ve Kemal Sunal’ın gerçekleştirdiği, yönetmenliğini Ergin Orbey’in üstlendiği, Kemal Sunal, Gölgen Bengün, Ali Şen, İhsan Yüce, Şevket Altuğ, Sümer Tilmaç, Hulusi Kentmen ve Dinçer Çekmez gibi Türk sinemasının unutulmaz isimlerini buluşturan film, Kemal Sunal hayranlarını bir araya getirdi.

Kahkahaları alanı kapladığı etkinlikte Bahçeşehir sakinleri keyifli bir akşam geçirdi.