MSB'den 'FETÖ ile mücadele' açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, FETÖ ile iltisaklı tek bir personel kalmayıncaya kadar mücadelemiz devam edeceğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, FETÖ ile mücadele konusuna kamuoyuna yanlış bilgiler vererek manipülasyon yapma çabasında olan bazı şahısların TSK'yı hedef almaya devam ettiklerini öne sürerek, yazılı açıklamada bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kendine medyanın her mecrasında yer bulmak, gündeme gelmek, Bakanlığımızın FETÖ ile mücadelesi konusunda kamuoyuna yanlış bilgiler vererek manipülasyon yapmak çabasında olan bazı şahısların Bakanlığımızı, Türk Silahlı Kuvvetlerini hedef almaya devam ettiklerini görüyoruz" ifadelerinin altı çizildi.

24 BİN 395 PERSONEL İHRAÇ EDİLDİ

15 Temmuz sonrası yurt içi ve sınır ötesinde düzenlenen harekâtlarda ve sayısı ve çapı giderek artan büyük tatbikatlarda elde edilen başarıların FETÖ’den temizlendikçe daha da güçlendiğimizin en açık göstergesi olduğu vurgulanan açıklamada, "Yalan yanlış bilgilerle sorumsuzca yapılan söylem ve eylemlerin kimlerin işine yaradığı, kimlerin neleri perdelemek istediği ya da kimler tarafından yaratıldığı/yaratılmak istendiği de dikkate alınması, iyi değerlendirilmesi ve göz ardı edilmemesi gereken bir durum ve gerçekliktir. Bakanlığımız bünyesinde FETÖ ile iltisaklı tek bir personel kalmayıncaya kadar mücadelemiz devam edecektir. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin şanlı üniformasını hiçbir hainin taşımasına asla müsaade edilmeyecektir. FETÖ ile mücadele hukuk çerçevesinde tüm birimlerde aynı anlayış, disiplin ve kriterlerle yürütülmekte, Devletimizin istihbarat kurumlarından, birimlerimizden ve diğer kaynaklardan elde edilen istihbarat ve bilgilere mutlaka gerekli işlem yapılmaktadır. Nitekim bugüne kadar 24 bin 395 personel ihraç edilmiş, 2 bin 567 personelin rütbeleri geri alınmıştır. Son bir yılda ise Bin 980 personel ihraç edilmiş, 561 personelin de rütbesi geri alınmıştır. Yani Başta FETÖ olmak üzere terör örgütleri ile artan şiddet ve tempoda mücadelemiz devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.