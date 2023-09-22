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MHP Pendik İlçe Başkanı Kerim Kaya'dan AK Parti İlçe Başkanı Özer Sarıkaya'ya Ziyaret
MHP Pendik İlçe Başkanı Kerim Kaya ilçe yöneticileri ile görevine yeni başlayan mevkidaşı AK Parti Pendik İlçe Başkanı Özer Sarıkaya’ya ziyaretinde bulundular.
GÜNDEM 22.09.2023, 15:42 22.09.2023, 15:54
Ziyarete ilişkin MHP Pendik İlçe Başkanlığı’ndan şu açıklama yapıldı:
“İlçe başkanımız Sn. Kerim Kaya ve ilçe yönetimimiz, görevine başlayan AK Parti Pendik İlçe Başkanı Sn. Özer Sarıkaya’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.
Sn. Özer Sarıkaya’ya yeni görevinde başarılar diliyoruz.”
Ziyaret sonunda, AK Parti Pendik İlçe Başkanı Özer Sarıkaya’ya kalem hediye edildi.
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