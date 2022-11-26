Mehmet Savran'dan 'kadına şiddet' mesajı

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, şiddetin her türlüsünün hayatımızdan çıkartılması için toplumun tüm kesimleri, kadın erkek, genç yaşlı, sivil toplum kuruluşları, kamu yöneticileri, medya dahil olmak üzere herkesin bu konuda elinden geleni yapması gerektiğini söyledi.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü dolayısıyla Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen program Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirildi.

Son dönemde şiddetten hayatını kaybeden 10 kadının hayat hikâyeleri ve fotoğraflarının yer aldığı serginin açılışı ile başlayan program daha sonra İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ‘Kadına El Kalkamaz’ adlı video gösterimi ile devam etti.

İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince KADES uygulamasının tanıtıldığı programda Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran da bir konuşma yaptı.

Mehmet Savran şöyle konuştu; “Kadına yönelik şiddet konusu ele alınırken birçok şey söylenebilir. Gerçekten çok yaralı ve üzgün olduğumuz bir konu. Kadına yönelik veya insana yönelik şiddetin bir alışkanlık, yaklaşım olmasından çıkartılması gerekiyor. Bu da hem kız hem de erkek çocuklarımızın eğitimi ile mümkün. Şiddeti mantıklı bulan, şiddeti makul gören bir anlayış ile şiddeti önlemek çok zor. İkinci dikkat çekmek istediğim konu da kadına yönelik şiddet söz konusu olduğunda bunun toplumsal, sosyal bir sorun olduğunu kabul etmek, yönetimsel ve siyasi bir problem olmadığını bilmek gerekiyor. Bizler hem Müslüman bir toplum olarak hem de Türk milletinin birer ferdi olarak aslında şiddetten çok uzak bir toplumuz. Şiddet bizim genlerimize aykırı. Peygamber Efendimiz ‘Cennet anaların ayaklarının altındadır’ derken dinimiz bir insanı öldürmenin en büyük günahlardan biri olduğunu söyler. Anadolu’nun sesi olan büyük üstat Neşet Ertaş ise; ‘Kadınlar insandır biz ise insanoğlu’ der. Bunların gerçekten topluma öğretilmesi ve bizim kendi kimliğimize bürünmemiz gerekiyor. Şiddeti bu şekilde önleyebileceğimizi düşünüyorum. “

AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran, Kadın Kolları Başkanı Ayşe Bilgiç, Merkez İlçe Başkanı Ferit Yiğitarslan, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Alevli ve Nevşehir Belediyesi Kadın Çalışmaları Merkezi (KAÇEM) kursiyerlerinin katıldığı program hediye takdimi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.