Bursa Tabip Odası 'Binbaş'a emanet

Bursa Tabip Odası’nın hafta sonu iki gün boyunca gerçekleşen olağan seçimli genel kurul sonuçlandı. Çağdaş Hekimler Grubu adayı Dr. Kadir Binbaş, 840 oyla Bursa Tabip Odası'nın yeni başkanı oldu.BURSA (İGFA) -Bursa Tabip Odası'nın olağan seçimli genel kurulu tamamlandı.

Bursa Akademik Odalar Yerleşkesi'nde Toplam bin 297 üyenin oy kullandığı seçimin resmi olmayan sonuçlarına göre Çağdaş Hekimler Grubu 840 oy, Bağımsız Hekimler Birliği Grubu 490 oy aldı.

Gayri resmi sonuçlara göre Çağdaş Hekimler seçimlerin kazananı oldu.

Yapılan sayım sonucunda, henüz resmi olmayan sonuçlara göre Çağdaş Hekimler Grubu adayı Dr. Kadir Binbaş, 840 oy alarak yeni başkan seçildi. Bağımsız Hekimler Birliği Grubu adayı Dr. Ünal Kurtoğlu ise 490 oyla takip etti. Çarşaf listeyle gerçekleştirilen seçimde Çağdaş Hekimler Grubunun Yönetim Kurulu listesi eksiksiz seçildi.

Buna göre Kadir Binbaş başkanlığındaki yeni dönem oda yönetiminde; Aslı Aktümen Tayan, Deniz Alpan Dinçer, Kenan Ergus, Ferda Firdin, Muhsin Güllü, Ertuğrul Mehmetoğlu seçildi.

Arif İsmet Adanur, Murat Civaner, Orhan Demiralp, Yelda Ertürk ve Yasemin Heper Onur Kurulu'nu oluştururken, yeni dönemde Denetleme Kurulu'na ise, Günhur Başıbüyük, Ali Erdal Baççıoğlu ve Özlem Sezen seçildi.

Bursa Tabip Odası'nın TTB Büyük Kongre Delegeliklerine ise; Ertuğrul Aydın, Güzide Elitez, Emel İrgil, İsmail Seçkin Kara, Ferudun Abdullah Karadağ, Çetin Tor, Alpaslan Türkkan, Melda Pelin Yargıç Çelen ile Eylem Yentürk seçildi.