MEB'de 'Şehrengiz' çalıştayı

Millî Eğitim Bakanlığı'nca öğrencilerin insan-şehir ilişkisini kavrayıp Türk kültür ve medeniyetinin beşiği olan şehirleri tanımasını amaçlayan "Şehrengiz" projesi kapsamında İstanbul'da çalıştay düzenlendi.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanlığı, Türk kültür ve medeniyetini oluşturan millî, manevî, ahlakî, insanî ve kültürel değerler eşliğinde insan-şehir ilişkisini öğrencilere kazandırmak için hazırlık çalışmalarına başladı. Bu kapsamda, Türkiye ve bölgesine duyarlı bir şekilde sorumlu bireyler yetiştirmek amacıyla tasarlanan Şehrengiz Projesi için Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz'ın katılımıyla çalıştay düzenlendi.



Çalıştayda, 'Farklı toplumları ve medeniyetleri bilmezseniz kendi şehrinizi doğru kuramazsınız' ilkesiyle yola çıkılarak öğrenciler için hangi faaliyetlerin yapılabileceği değerlendirildi.



Cağaloğlu Hüsamettin Yivlik Geleneksel Türk Sanatları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin tarihi konferans salonunda gerçekleştirilen çalıştayda, öğrencilerin insan, şehir, kültür ve medeniyet arasındaki ilişkiyi de kavraması için kendi yaşadığı şehirler başta olmak üzere Türk-İslam tarihi açısından öne çıkan şehirleri yakından tanıması, imkan ve özelliklerini öğrenerek mekân ve zaman ilişkisi bağlamında keşfetmesi, şehirlerin soyut ve somut kültürel mirasını bilmesi ve koruması için yapılacak çalışmalar görüşüldü.



Şehrengiz projesi kapsamında, yaparak ve yaşayarak neler yapılabileceği, tarihiyle, değerleriyle barışık; kültüre meraklı ve duyarlı öğrenciler yetiştirmek için ne gibi adımların atılabileceği; alanında uzman mimar, harita mühendisi, eğitimciler ve akademisyenler eşliğinde tartışıldı.



Çalıştayda, "Yerelden ulusala, ulusaldan tüm dünyaya" temasıyla ilk ve ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilere yaşadıkları şehirleri, ülkemizin şehirlerini ve gönül coğrafyamızın şehirlerini tanıtmak ve böylece farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilecek faaliyetlere ilişkin usul ve esaslar ele alındı.



Şehrengiz projesi çalıştayında öğrencilere farkındalık oluşturmak amacıyla 'İnsanın duyu organlarına hitap etmeyen şehir insana anlam katamaz', 'Şehirlerin dili anne dilidir', 'Şehirlerin kimliğini oluşturan unsurlar', 'Şehirlerin trafik dili de o şehri tanıtır', 'Şehrengiz, şehrin kültür arkeolojisidir' ve 'Medeniyetimizin kurucu şehirleri' gibi birçok tema üzerinde görüşüldü