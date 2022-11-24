KİPTAŞ, Nevşehir Hacıbektaş'ta temel attı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki KİPTAŞ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na 16 Ağustos'ta tanıtımını yaptığı, Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde inşa edeceği “KİPTAŞ Mihmandar” konutlarının temelini attı.NEVŞEHİR (İGFA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 16-17-18 Ağustos 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen “59. Ulusal 33. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri” için Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesine gitmişti.

Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok tarafından ağırlanan heyet, Büyükşehir'in ilçede gerçekleştirdiği bazı projeleri yerinde incelemişti.

Bu projelerden birisi de KİPTAŞ’ın Hacıbektaş’ta yapacağı “KİPTAŞ Mihmandar” isimli toplu konut projesi olmuştu.

KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, 16 Ağustos 2022’de gerçekleştirilen inceleme gezisinde, Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’nu projeyle ilgili bilgilendirmişti.

‘4 kapı 40 makam’ öğretisinden yola çıkılarak tasarlanan projenin temeli; CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’nın ‘fiziki’, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ‘çevrimiçi’ katılımlarıyla atıldı.

Ağbaba, duygularını, “2019’dan bu yana, Hacıbektaş tekrar ayağa kalkıyor. Onun ayağa kalkmasında, Hacıbektaş'ın güzelleşmesinde hiç kuşkusuz en fazla emeği olan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. Ona, huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum” sözleriyle dile getirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da, “Hacıbektaş'ı çok seviyorum. Hacı Bektaş-ı Veli'nin yolunu çok seviyorum. Bu duyguyla hayatımda beslendiğimi oradaki dostlarım, değerli canlar, değerli hemşehrilerim bilsinler; bu manevi topraklara, o güzel coğrafyaya hizmet edebilmenin de onurunu yaşıyorum” ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 170 milyon TL yatırım değerine sahip proje bünyesinde; 65 konut, 10 ticari birim, sosyal tesis, 65 araçlık otopark ve kreş olacağı kaydedildi.