Keşan'da aranan kenevir ekicisi yakalandı!

Edirne'nin Keşan ilçesinde Jandarma'nın sıkı takibiyle yasadışı kenevir ekimi suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası ile arama kaydı bulunan bir şahıs yakalandı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri ve JASAT Dedektifleri tarafından Keşan ilçesinde yapılan çalışmalar sonucunda; yasadışı kenevir ekimi suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası ile arama kaydı bulunan bir şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı.