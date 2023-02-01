Kayseri dinamiklerinden kütüphane gezisi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Vali Gökmen Çiçek ile birlikte hizmete açılan Akkışla İlçe Halk Kütüphanesi’ni inceledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ‘Okuyan ve Okutan Şehir Kayseri’ sloganıyla kenti kütüphaneler şehri yapma yönünde gayretlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda Başkan Büyükkılıç ile Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Akkışla Belediyesi’nin işbirliğinde hizmete açılan Akkışla İlçe Halk Kütüphanesi’ni yerinde inceledi.

Vali Çiçek ile Başkan Büyükkılıç, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun’dan kütüphane hakkında bilgiler aldılar.

Başkan Büyükkılıç, kütüphanein ilçeye hayırlı olmasını temenni ederek, “Okuyan ilçe Akkışla. Büyükşehir Belediyemizin destekleriyle hizmete açılan Akkışla İlçe Halk Kütüphanesi’ni Valimiz Sayın Gökmen Çiçek ile birlikte ziyaret ederek, yeni kütüphanemizi inceledik. Akkışlalı hemşehrilerimize hayırlı olsun” diye konuştu.

Kütüphanede kitapları ve okuma salonlarını inceleyen Vali Çiçek de emeği geçenlere teşekkür etti.

Başkan Büyükkılıç ile Vali Çiçek’e, ilçe kütüphane ziyaretinde Akkışla Kaymakamı Salih Kartal, Akkışla Belediye Başkanı Ayhan Arslan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy da eşlik etti.