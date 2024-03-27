Karacabey’de anlamlı iftar buluşması

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, ilçedeki yetim çocuklarla birlikte her yıl düzenlenen iftar buluşmasını bu yıl da gerçekleştirdi. Dünya Yetimler Günü kapsamında düzenlenen yemeğe 150 çocuk ve ailesi katılırken, program sonunda çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı.BURSA (İGFA) - Sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinin sergilendiği Karacabey’de, Ramazan ayı tüm coşkusu ve bereketiyle beraber yaşanmaya devam ediyor.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, ilçedeki yetim çocuklarla birlikte her yıl düzenlenen iftar buluşmasını bu yıl da gerçekleştirdi. Dünya Yetimler Günü kapsamında düzenlenen yemeğe 150 çocuk ve ailesi katıldı.

BAŞKAN ÖZKAN ÇOCUKLARLA YAKINDAN İLGİLENDİ

Düzenlenen programa, meclis üyeleri ve eşi Gülden Özkan ile birlikte katılan Özkan, tüm çocuklarla yakından ilgilenerek ailelerin ve çocukların taleplerini kendilerinden dinleme imkânı buldu.

Gerçekleşen iftarda, yetim çocuklarla bir araya gelen Özkan bu anları sosyal medyadan “Yetim gülerse, dünya güler” notuyla duyurdu.

Başkan Özkan bu organizasyondan duyduğu mutluluğu dile getirirken, “Her yıl dünyada binlerce çocuk; açlık, doğal afetler, savaş, kaza gibi çeşitli nedenlerle ne yazık ki yetim kalıyor. Bizim inancımızda da yetimlerin ayrı bir yeri var. Yetim yavrularımızın çok daha iyi şartlarda büyüyebilmeleri için toplum olarak hepimize önemli görevler düşüyor. Yetim gülerse, dünya güler” şeklinde konuştu.

Programın sonunda, çocuklara çeşitli hediyeler de dağıtıldı.