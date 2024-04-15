İzmir Afyonkarahisar Derneklerinden Başkan Adnan Öztaş’a ziyaret

İzmir Sandıklı’lılar Derneği Başkanı İbrahim Ulubaş ve Buca Afyonkarahisarlılar Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Servet Bulut’tan oluşan heyet, Sandıklı Belediye Başkanımız Adnan Öztaş’ı makamında ziyaret ederek, kendilerine hediye takdiminde bulundular.İZMİR (İGFA) - Ziyaret sırasında heyet, Belediye Başkanımız Adnan Öztaş’a Belediye Başkanlığı görevinin hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederek, İzmir’de bulunan dernek üyelerinden kendilerine selamlarını ileterek, kendilerini İzmir’de yaz döneminde yapacak oldukları etkinliklere davet ettiklerini ifade ettiler.

Belediye Başkanımız Adnan Öztaş burada yaptığı açıklamada; “Bugün İzmir Sandıklı’lılar Derneği Başkanı İbrahim Ulubaş ve Buca Afyonkarahisarlılar Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Servet Bulut’u makamımda ağırlamaktan büyük bir mutluluk duydum. Dernek başkanlarımızın nazik ziyaretleri ve hediye takdimleri beni gerçekten onurlandırdı.

Dernek başkanlarına ve üyelerine, bu tür etkinliklerde gösterdikleri ilgi ve katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Yerel yönetimler olarak, toplumumuzla sıkı bir iletişim içinde olmak, onların beklenti ve taleplerini doğru bir şekilde anlamak ve çözüm üretmek için çalışmaya devam edeceğiz.

İzmir’de bulunan hemşehrilerimize bizlerde buradan selam ve sevgilerimizi iletiyor, inşallah yapılacak olan faaliyetlerde hep beraber olarak, bölgemizin tanıtımına destek olmaya devam edeceğiz.” Dedi.