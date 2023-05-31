İstanbul'da sahte pasaport atölyesine 2 tutuklama

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, sahte pasaport, vize ve kimlik atölyesi olarak kullanıldığı belirlenen adrese düzenlediği operasyonda çok sayıda malzemeye el koydu. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Emniyet Müdürlüğü, sahte pasaport, vize ve kimlik atölyesi olarak kullanıldığı belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Alınan bilgiye göre, söz konusu adreste yapılan aramada çok saıda üretime konu olan makine ve teçhizat ile malzemelere el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'nce operasyonda ele geçirilen malzemeleri kamuoyuyla paylaştı.

Düzenlenen operasyonda; Kart yazıcı cihazı, lamine kaplama cihazı, mor ışık cihazı, tarayıcı, 4 adet laptop, 2 adet yazıcı, Lazer kaplama ve markalama cihazı, NFC cihazı, led ışık cihazı, 102 adet farklı ülkelere ait pasaport, 11 adet farklı ülkelere ait kimlik kartı, 200 adet farklı ülkelere ait vize, 180 adet farklı ülkelere ait pasaport yaprağı, 3 adet cep telefonu ele geçirildi

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli ise emniyetteki işlemleri sonrasında sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.