İnegöl Kafkasspor'un yaz okulu açılıyor

Bölgesel Amatör Lig temsilcisi İnegöl Kafkasspor’un yaz spor okulu açılışı 25 Haziran Cumartesi günü yapılacak.BURSA (İGFA) - Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kafkasspor Alt yapı Sorumlusu Nuri Orhan, okulların kapanmasının ardından yaz spor okulu ile ilgili yoğunluk artarak devam ettiklerini açıklarken, "Nasip olursa Cumartesi günü saat 18.00’da Sanayi sahasındaki tesislerimizde futbol okulu açılışımızı gerçekleştireceğiz.

Amacımız çocuklarımıza spor yaptırmak ve yetenekli gördüğümüz sporcuları da akademimize kazandırmaktır. Kayıtlarımız sanayi sahasındaki tesislerimizde devam ediyor” dedi.