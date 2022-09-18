Hisarcıklıoğlu'na Azeri 'Dostluk Nişanı'

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türk Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından ‘Dostluk Nişanı’ ile ödüllendirildi. Nişanı, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov düzenlenen törenle takdim etti.Mehmet UZEL (ANKARA İGFA)

Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Aliyev’in 25 Nisan 2022 kararıyla, Türkiye - Azerbaycan ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesi için yaptığı faaliyetler, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ekonomik kalkınmasına katkıları ve girişimcilik alanındaki çalışmalarından dolayı Hisarcıklıoğlu’na ‘Dostluk Nişanı’ verildi. Dostluk Nişanı, Türkiye Cumhuriyeti Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı ve iş insanlarının katılımıyla Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov tarafından Bakü’de dün takdim edildi.

Türkiye ve Azerbaycan’ın tek millet iki devlet olduğunu vurgulayan Rifat Hisarcıklıoğlu, şahsına verilen ‘Dostluk Nişanı’ için Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e ve Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov’a Türk iş dünyası adına teşekkürlerini sundu.

"AZERBAYCAN’IN YANINDAYIZ"

Başkan Hisarcıklıoğlu, “Öncelikle kardeş Azerbaycan’ın şanlı zaferini kutluyorum. Bu zafer hepimizi gururlandırmıştır. Büyük bir haksızlığı sona erdirmiştir. Büyük bir liderlik göstererek Karabağ’ı işgalden kurtaran, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ‘i, Türk iş dünyası olarak bir kez daha tebrik ediyorum. Bizler de iş dünyası olarak bütün imkânlarımızla Azerbaycan’ın yanındayız” dedi.

KARABAĞ’IN İMARI

Türk Ticaret ve Sanayi Odası’na üye ülkelerin iş insanları olarak Karabağ'ın imarı için Şuşa'da buluştuklarını belirten Hisarcıklıoğlu, şu açıklamayı yaptı: “Bölgenin gelişmesi, huzurun kökleşmesi için üzerimize düşenleri yapmaya hazırız. İş birliği ve destek mesajımız için Karabağ sembol şehri Şuşa’daydık. Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerin imarı ve yeniden yapılandırılması için Türk Ticaret ve Sanayi Odası olarak Türk dünyasından iş insanlarının katılımıyla forum düzenlendik. Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Macaristan’dan yaklaşık 200 iş insanı yer aldı.

Şimdi Karabağ'ı ve Şuşa'yı da Bakü ve diğer Azerbaycan şehirleri gibi parlayan bir yıldız yapmak bizim elimizde. Hiç şüphesiz, Karabağ tekrar eski ihtişamına ve öz kimliğine kavuşacaktır. İşgalden kurtarılan bölgelerde yapılan yeni yollar lojistik imkanlarını genişletecek. Tarımdan, turizme, gıdaya, sanayiden bilişime kadar, Karabağ’ı bir çekim merkezi yapmalıyız.”