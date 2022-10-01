HATSU olağanüstü toplandı

Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü(HATSU) Genel Kurulu, olağanüstü toplandı. Kurulda daha önceden Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş tarafından tekrar görüşülmek üzere Genel Kurala iade ettiği ücret tarifeleri ele alındı. HATAY (İGFA) - Toplantıda yapılan, yapımı devam eden ve yapılması ön görülen yatırımların hayata geçebilmesinin yanı sıra elektrik, akaryakıt, asgari ücret, demir, çimento, içme suyu-atık su boruları gibi altyapı öğelerinde yaşanan fahiş zamlar nedeniyle artan maliyetlerden dolayı su faturalarına yönelik yapılacak fiyat artışı görüşüldü.

Cumhur İttifakı’nın meclise sunduğu önergenin görüşülmesi neticesinde meclis üyelerinin oylamasıyla ücret tarifelerine yüzde 25 zam yapılması oybirliğiyle kabul edildi.

HATSU Genel Müdürü Muhammed İkbal Polat, Hatay Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda düzenlenen olağanüstü toplantıda yaptığı konuşmada, 2021 Kasım ayı itibariyle alınan yüzde 20 indirim kararıyla yaklaşık bir yıldır artan maliyetler karşısında ciddi sıkıntılar yaşadıklarını belirtti. Piyasadaki fiyatların, enerji maliyetlerinin ve işletmede kullanılan emtiaların sürekli artışı kurumu ciddi anlamda yorduğunu dile getiren Genel Müdür Polat, “ Şu anda Atıksu uzaklaştırma bedeli ile birlikte toplam 4.88 TL’lik bir su satışımız var. Ama maliyetlere bakıyoruz, biz Mayıs ayı olağan kurulda ve sonrasındaki olağanüstü kurulda Mayıs ayı maliyetleri ile yapmış olduğumuz teklifte yaklaşık 12.60 TL bir maliyetin çıktığını belirtme durumdaydık.”diye konuştu.

İKİ AYDA BİR ELEKTRİĞE ZAM GELİYOR

Genel Müdür Polat, HATSU’nun 2021 yılı su fiyatlarının altında olan su satışıyla hizmet etmeye çalıştığını belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü: “her ay sudaki maliyetimiz ne yazık ki artıyor. Stabil olan bir durum yok maalesef. Enerji maliyetlerine neredeyse iki ayda bir zam geliyor.

HATSU cari giderlerine baktığımız zaman bizim en önemli gider kalemlerimize baktığımızda ilk sırada elektrik yer almaktadır. Elektrik giderlerine baktığımızda indirim kararının uygulandığı 2021 Kasım ayında 11 milyon 990 bin TL olan elektrik maliyeti mayıs ayı olağan kuruluna geldiğimizde 24 milyon 785 bin TL’ye ulaştı.

Ağustos ayında 45 milyon 302 bin TL, son sanayi elektriğinde yapılan yüzde 50 zamla beraber eylül ayında gelecek fatura 70 milyon 953 bin TL. HATSU’nun aylık gelirlerine baktığımız zaman 2022 Ocak ayında 33 milyon TL ile başlayıp ağustos ayını 53 milyon TL ile tamamladığımızda ortalama 45 milyon TL’lik bir gelir ortalamamız var. Tahakkuklarda artış olmamasına rağmen 2021 Ağustos ayında bizim 32 milyon TL’lik bir tahsilatımız olurken 2022 yılında birim fiyatımız 2021 yılından az olmasına rağmen 50 milyon TL’yi geçmiş durumdadır. Kurumu ayakta tutabilmek için her türlü gayreti gösteriyoruz."

Yapmış olduğumuz bu gayretler piyasadaki artış maliyetleriyle kıyaslandığında elde edilen gelir kurumun giderinin yine çok çok altında kalmaktadır. Şu anda HATSU’nun 144 milyon TL’lik bir gider oluşmuş durumdadır. Geçen ay 120 milyon liraydı, bir önceki ay 116 milyon liraydı. Gelir gider dengesine baktığımız zaman şu anda kurum tamamen kilitlenmiş durumda. Bize gelen elektrik faturalarını ödeyemediğimiz zaman elektrik idaresi bizim elektriğimizi kesecek. Bu elektrik kesildiği zaman da ilimize su iletemeyeceğiz. HATSU gerçekten zor durumda ve bu maliyetleri kaldıracak durumda değil. Şu anda vadesi geçmiş elektrik borcu 100 milyon TL’nin üzerinde. Biz 40-45 milyon TL gelirlerle elektrik faturasını dahi ödeyemeyecek pozisyondayken sahada hizmetleri nasıl karşılayacağız?

Ayrıca, yaşanılan bu krizlerle birlikte müteahhitler HATSU’dan parasını alamayacağını düşündüğü için ihalelere girmiyor. Son 4 ayda yapmış olduğumuz 18 ihaleye katılımcı olmadı. Örnek olarak; Erzin’deki Mahmutlu terfi merkezi için 2 defa ihaleye çıktık katılımcı olmadı. İskenderun’daki TOKİ için 2 defa ihale yapmış olmamıza rağmen katılımcı olmadı. Kurum her yönden kilitlenmiş durumda.”

Genel kurul sonunda Cumhur İttifakı’nın önerisiyle ücret tarifelerinin tekrardan görüşülmesi için komisyon kurulması ve komisyon görüşmelerinin 2022 Kasım Genel Kurulunda ele alınması kararlaştırıldı.