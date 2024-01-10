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Gemlik Körfezi'nde deprem!
GÜNDEM 10.01.2024, 20:33
AFAD'dan alınan bilgilere göre Gemlik Körfezi'nde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.BURSA (İGFA) - Merkez üssü Marmara Denizi açıklarında Gemlik Körfezinde saat 20.10 da 3,6 büyüklüğünde deprem yaşandı.
Sarsıntı yerden 12,8 kilometre derinlikte kaydedildi.
Bursa ve çevresinde hissedilen deprem dolayısıyla vatandaşlar panik yaşadı.
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