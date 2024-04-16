Erdoğan ile Şimşek arasında 'kriz' iddialarına açıklama

Bazı basın yayın organlarında yer alan, “Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Şimşek arasında kriz ortaya çıktı ve kriz küresel sistemin devreye girmesiyle çözüldü” iddiası doğru olmadığı yönünde açıklama İletişim Başkanlığı'ndan geldi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Şimşek arasında kriz çıktığı iddialarına dair açıklama yapıldı.

İletişim Başkanlığı bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nce yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek arasında iddia edildiği gibi herhangi bir gerginlik yaşanmamıştır. Ülkemiz ekonomisinde yol haritasını belirleyen Orta Vadeli Program ve 12'nci Kalkınma Planı, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlılıkla sürdürülmeye devam edecektir" ifadeleri yer aldı.

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bir süredir yalan haberlerle kasıtlı bir şekilde gündem oluşturulmaya çalışıldığına dikkati çekti.

https://twitter.com/memetsimsek/status/1780193609230234027

"Bizim derdimiz memlekete hizmet, gündemimiz yoğun" diyen Bakan Şimşek, "Bu zor coğrafyada ülkemizin sorunlarını çözmek, potansiyelini ve performansını artırmak için yapacak çok işimiz var. Enflasyonu düşürmek, cari açığı azaltmak, bütçe disiplini tesis etmek ve yapısal sorunları çözmek konusunda kararlıyız. Cumhurbaşkanımızın başından beri tam destek verdiği programımızı daha da güçlendireceğiz. Programımız hedeflerine ulaştığında, vatandaşlarımızın refahı da kalıcı olarak artacaktır. Vatandaşlarımızdan istirhamım; üretilen dedikodulara itibar etmeyiniz ve politikalarımız ile ilgili bizden duymadığınız hiçbir haber veya söylentiye lütfen inanmayınız" ifadelerini kullandı.