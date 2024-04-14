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Düzce'de kaza: 5 yaralı!
Düzce'de iki aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
GÜNDEM 14.04.2024, 02:04
Düzce'de iki aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre kaza, D-100 Karayolu Soğancı Mevkii'nde meydana geldi.
Şağdan S. idaresindeki 34 ZH 55 plakalı otomobille aynı istikamette seyir halinde bulunan Vahit Ö. yönetimindeki 81 ADL 159 plakalı kamyonet ile çarpıştı.
Çaprışmanın etkisiyle her iki araçta bulunan toplamda 5 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar Düzce Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavilerinin devam ettiğini öğrenildi.
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