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Düzce'de 53 yaşındaki kişi çatıdan düştü
Düzce'de dengesini kaybederek iki katlı binanın çatısından düşen vatandaş yaralandı Sefer DEMİR - haberozel com
GÜNDEM 20.04.2024, 14:30
Düzce'de dengesini kaybederek iki katlı binanın çatısından düşen vatandaş yaralandı.Sefer DEMİR - haberozel.com.tr
DÜZCE (İGFA) - Düzce'de Çavuşlar Mahallesi 3338 sokakta 2 katlı evin çatısına çıkan 53 yaşındaki V.Ç.dengesini kaybetti. Çatıdan zemine düşen çavuş çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından Düzce Atarürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
V.Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.
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