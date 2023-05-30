Dünya liderlerinden tebrik yağıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seçim başarısı dolayısıyla tebriklerini ileten dünya liderlerine yenileri ekleniyor. Erdoğan, dünya liderlerinden tebrik mesajlarını kabulü sürdürüyor.ANKARA (İGFA) - Dünya liderlerinden, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tebrik mesajları gelmeye devam ediyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim başarısının dünya liderleri tarafından kutlanmaya devam edildiğini belirtti.

Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan, ABD, Rusya, Ukrayna, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Filistin, İsrail, Libya, Pakistan, Gine Bissau'nun devlet ve hükûmet başkanlarının doğrudan telefonla arayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini ilettiğini aktaran Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımız şu ana kadar 19 ülkeden tebrik telefonu aldı. Ayrıca, 100'ün üzerinde ülke ve uluslararası kuruluş lideri, yazılı mesajla Sayın Cumhurbaşkanımızın yeniden seçilmesini kutladı. Sayın Cumhurbaşkanımız, lider diplomasisinin imkânlarını ikili ilişkilerimizi geliştirmek, bölgesel ve küresel meseleleri çözüme kavuşturmak, barış ve istikrara katkı vermek için kullanmaya yeni dönemde de devam edecek" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/fahrettinaltun/status/1663307035054682115