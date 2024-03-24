Bursa Yıldırım bir spor merkezine daha kavuşuyor

Bursa'da Yıldırım Belediyesi’nin Dr. Sadık Ahmet Spor Tesisi’ni modern, fonksiyonel bir yaşam merkezine dönüştürecek çalışmaları aralıksız devam ediyor.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi, Dr. Sadık Ahmet Spor Tesisi’ni modern, donanımlı bir sosyal yaşam merkezine dönüştürmek için çalışmalara tüm hızıyla devam ediyor.

Halı saha ve yüzme havuzundan oluşan mevcut tesisin yıkıldığı 7 bin 350 metrekarelik inşaat alanına sahip proje kapsamında; yarı olimpik kapalı yüzme havuzu, çocuklar için cimnastik, karate, taekwondo salonları, kadın ve erkek fitness salonu, modern kitap kafe, kütüphane ve teknoloji araştırma ve geliştirme merkezi bulunacak. 7’den 70’e tüm vatandaşların buluşma mekânı haline gelecek Dr. Sadık Ahmet Spor ve Gençlik Merkezi kısa süre içerisinde hizmete açılacak.

Çalışmaların yüzde 90’ının tamamlandığı projeyi yerinde inceleyen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “İlçemize kütüphaneler, okuma salonları, kültür merkezleri, spor tesisleri, sosyal yaşam merkezleri kazandırarak hemşehrilerimizin yaşam konforunu yükseltiyoruz. 2019 yılından bu yana ilçeye 22 spor yatırımı kazandırdık. Yenilerini kazandırmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yıldırım Belediyesi olarak yaşamıyla ve mücadelesiyle hepimize örneklik teşkil eden Dr. Sadık Ahmet’in ismini yaşattığımız spor kompleksini bölgenin değişen ihtiyaçları ve artan nüfusu sebebiyle sil baştan yeniliyor, içerisinde evlatlarımızın yetişeceği modern bir gençlik ve spor merkezine dönüştürüyoruz. Çalışmalarda sona geldiğimiz tesis bölgenin parlayan yüzü olacak” diye konuştu.