Bursa Siyaset Akademisi'nde son ders zili çaldı

Siyaset Akademisi’nin Bursa ayağında son ders, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın katılımıyla gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları tarafından 30 ilde hayata geçirilen Siyaset Akademisi’nin Bursa ayağında son ders, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Bursa Merinos AKKM’de gerçekleştirilen programa Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın yanı sıra AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti MKYK Üyesi Ayhan Salman, AK Parti Bursa Milletvekili, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, AK Parti Bursa Milletvekili, Genel Merkez Kadın Kolları Teşkilat Başkanı Emine Yavuz Gözgeç, AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, AK Parti Bursa İl Kadın Kolları Başkanı Emel Gözükara Durmaz,il ve ilçe yöneticileri, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve kursiyerler katıldı.

BAKAN YANIK: “TÜRKİYE YÜZYILI’NI HEP BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, akademide yaptığı konuşmada AK Parti’nin dünyaya örnek bir kadın hareketi olduğuna işaret etti. Cumhurbaşkanı, AK Parti Lideri Recep Tayyip Erdoğan’ın en başından bu yana kadınları siyasetin ve hayatın ana öznesi olarak gören anlayışı ile kadınların hayatın her alanında, siyasette ve ekonomide yerlerinin her geçen gün güçlendiğini vurguladı. AK Parti’nin kuruluşundan bu pek çok başarıda olduğu gibi Türkiye Yüzyılı’nın inşasında da kadınların başrol oynayacağını belirten Bakan Yanık, şunları söyledi:

“Kadınlarımıza, gençlerimize, engelli vatandaşlarımıza fırsat tanıdığımızda neler yapabileceklerini hayata geçirdiğimiz politikalar neticesinde hep birlikte gururla izliyoruz. Her kesimden ailelerimiz, vatandaşlarımız için reformist adımlarımız dünyaya örnek oluyor, hayatın her alanında her kesimden vatandaşımızın refahını arttırıyor. Sosyal devlet anlayışının en güzel örneklerini sergiliyoruz. Çalışmalarımızı aralıksız sürdürecek, her alanda güçlü Türkiye’ye giden yolda hep birlikte emin adımlarla yürüyüşümüzü sürdüreceğiz.”

GÖZGEÇ: “KADINLARIMIZ HAYATIN HER ALANINDA GÜÇLENİYOR”

Programın ilk dersinde konuşan AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Teşkilat Başkanı ve Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç ise AK Parti Kadın Kolları’nın bir yandan siyaset okulu görevi görürken bir yandan da hayatın her alanında rehberlik ettiğini ifade etti. Gözgeç, AK Parti Hükümetleri dönemlerinde kadınların ekonomik ve sosyal alandaki varlıklarını güçlendirmek adına reform niteliğinde adımlar atıldığına vurgu yaparak, “Özellikle ekonomik alanda girişimci kadınlara pozitif ayrımcılık yaptık. Genel merkezimizin hayata geçirdiği ‘Kadın Emeği Türkiye’nin İstikbali’ programımızla Hakkari’den yola çıkarak 81 ilde ilgili yetkililer tarafından kadınlarımıza çeşitli kurumlarımızın desteklerini, nereye nasıl başvuracaklarını anlatılıyor. Bu projemiz illerimizde kadınlarımızı hareketlendirdi. 25 bin girişimci kadınımıza ulaşmayı hedefliyorduk, 40 bini geçti ve devam ediyor. Şimdi de ilçelerimize ulaşmayı hedefliyoruz. Yine Meclis’te önemli bir yasayı da hayata geçirerek, kadın kooperatiflerinin çeşitli aidat giderlerinden muaf tutulmasını sağladık. Tüm çabalarımızla birlikte daha önce 6-7 olan kadın kooperatifleri sayımız bugün 36’ya ulaştı. Kadınlarımız artık üretiyor, ürettiklerini pazarlıyor ve hem kendileri hem de ülkeleri adına başarı hikayeleri yazıyor” dedi.