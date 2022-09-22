Bursa'da bölgesel afet tatbikatı yapıldı

2022 Afet Tatbikat Yılı çalışmaları kapsamında TAMP - Bursa Bölgesel Afet Müdahale Tatbikatı Bursa Valisi Yakup Canbolat'ın katılımı ile yapıldı.BURSA (İGFA) - TAMP Bursa Bölgesel Afet Müdahale Tatbikatı kapsamında doğal afet sonrası meydana gelen yangın, kimyasal kaza, tahliye uygulamalarına yönelik çalışmalar yapıldı.

Tatbikat kapsamında senaryo gereği doğal afet sonrası havaya karışan tehlikeli kimyasal ortamında kalan Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde faaliyetler gerçekleştirildi.

Vali Yakup Canbolat ise, bin 260 kişi ve 150 araç katıldığı tatbikatı merkezden takip etti.