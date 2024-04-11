Bayramınız kemerli olsun

Ramazan bayramı tatilinin ilk 5 gününde 3 bin 71 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 38 vatandaş hayatını kaybetti, 5 bin 26 kişi yaralandı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Ramazan bayramı tatilinde meydana gelen trafik kazalarıyla ilgili son bilgileri paylaştı.

Bayram tatilinin ilk5 gününde 3 bin 71 trafik kazasının meydana geldiğini açıklayan Bakan Yerlikaya, kazalarda 38 vatandaş hayatını kaybederken, 5 bin 26 kişi yaralandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyerek yaralılara acil şifalar diledi.

"Lütfen aşırı hız yapmayalım" diyen Yerlikaya, "Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Lütfen aklımızdan çıkartmayalım" mesajını paylaştı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bayram tatilinin 5. gününde 618 trafik kazası yaşandığını, 339 bin 285 aracın denetlendiğini, 21 bin 807 araca hız ve radar, 16 bin 650 araca ise diğer işlemlerin uygulandığını belirtti.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1778318223252897920