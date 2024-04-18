Son Dakika

BaşkentRay'da rekor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Başkentray'ın bayram tatilinde yaklaşık yarım milyon kişiye hizmet verdiğini belirterek, "Ankara ulaşımının omurgası olarak nitelendirilen Başkentray bayram tatilinde 498 bin 523 yolcuya hizmet verdi

GÜNDEM 18.04.2024, 13:36
BaşkentRay'da rekor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Başkentray'ın bayram tatilinde yaklaşık yarım milyon kişiye hizmet verdiğini belirterek, "Ankara ulaşımının omurgası olarak nitelendirilen Başkentray bayram tatilinde 498 bin 523 yolcuya hizmet verdi.ANKARA (İGFA) - Başkentray ın Başkentin Doğu ile Batı yakasını metro standardında raylı sistemle birbirine bağladığını işaret eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu Kayaş ile Sincan arasında 36 kilometrelik mesafeyi 49 dakikada kat ediyor ve 24 istasyonda hizmet veriyor. Sabah 06:00 ile 23 saatleri arasında toplam 138 sefer yapıyor.

ANKARA'NIN ULAŞIM VE İLETİŞİM ALTYAPISINA 601 MİLYAR 510 MİLYON LİRA YATIRIM YAPTIK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Bayram tatili süresinde Ankaranın önemli şehir içi ulaşım araçlarından biri olan Başkentraya ait kullanım istatistiklerini açıkladı. Bakanlık olarak Başkent Ankaraya Türkiye Yüzyılı vizyonuyla dünya başkentlerine yakışır yatırımlar ve projeler yaptıklarının altını çizen Uraloğlu, Son 22 yılda Ankarada sayısız projeyi bakanlık olarak hayata geçirdik. Ankaranın ulaşım ve iletişim altyapısına 601 milyar, 510 milyon lira yatırım gerçekleştirdik.  Kızılay-Çayyolu, Batıkent-Sincan-Törekent ve Tandoğan-Keçiören metro hatlarını hizmete açtık. Keçiörenden Kızılaya aktarmışız ulaşımı sağlamak için AKM-Gar-Kızılay Metrosunu hizmete açtık. 2018 yılında mevcut standardının yükseltilerek modernize ettiğimiz Başkentrayı hizmete alarak Ankaranın önemli ulaşım akslarından biri olan Eskişehir ve İstanbul Yolundaki trafiğin büyük ölçüde azalmasına katkı sağladık. dedi.
  BAŞKENTRAYI BAYRAM TATİLİNDE 498 BİN 523 YOLCU KULLANDI  
12 Nisan 2018de açılışı yapılan Başkentrayın 6 yılda 89 milyon 200 bin kişiye hizmet verdiğinin altını çizen Uraloğlu, Mevcut standardını yükselterek metro standardında ulaşım yapacak şekilde hizmete sunduğumuz Başkentrayı günde 60 bin kişi kullanmaktadır. Görüyoruz ki Ankaralı vatandaşlarımız Başkentraya olan ilgisini Bayram Tatili süresinde de arttırarak devam ettirdi. Başkentray yolcu sayısı Tatil süresinde yaklaşık yarım milyona yakın kişiye ulaşarak 498 bin 523 kişi ile bayram tatilinde Ankaralılara hizmet etti. Ayrıca Başkentray 15 Nisan 2024 günü 93 bin 954 yolcuya hizmet vererek bundan önceki taşıma rekoru olan 10 Kasım 2022 tarihli 88 bin 964 yolcu sayısı rekorunu da kırarak rekor tazeledi diye konuştu.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 32 87
2. Fenerbahçe 32 85
3. Trabzonspor 32 52
4. Beşiktaş 32 48
5. Rizespor 32 48
6. Başakşehir 32 46
7. Kasımpasa 32 46
8. Sivasspor 32 44
9. Antalyaspor 32 42
10. Alanyaspor 32 42
11. A.Demirspor 32 40
12. Samsunspor 32 38
13. Ankaragücü 32 37
14. Kayserispor 32 37
15. Konyaspor 32 36
16. Hatayspor 32 33
17. Gaziantep FK 32 31
18. Karagümrük 32 30
19. Pendikspor 32 30
20. İstanbulspor 32 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 30 68
2. Göztepe 30 60
3. Kocaelispor 30 52
4. Ahlatçı Çorum FK 30 52
5. Sakaryaspor 30 51
6. Bodrumspor 30 49
7. Boluspor 30 46
8. Bandırmaspor 30 46
9. Gençlerbirliği 30 44
10. Erzurumspor 30 41
11. Keçiörengücü 30 36
12. Şanlıurfaspor 30 34
13. Ümraniye 30 34
14. Manisa FK 30 33
15. Tuzlaspor 30 32
16. Adanaspor 30 32
17. Altay 30 15
18. Giresunspor 30 7
Takımlar O P
1. M.City 32 73
2. Arsenal 32 71
3. Liverpool 32 71
4. Aston Villa 33 63
5. Tottenham 32 60
6. Newcastle 32 50
7. M. United 32 50
8. West Ham United 33 48
9. Chelsea 31 47
10. Brighton 32 44
11. Wolves 32 43
12. Fulham 33 42
13. Bournemouth 32 42
14. Crystal Palace 32 33
15. Brentford 33 32
16. Everton 32 27
17. Nottingham Forest 33 26
18. Luton Town 33 25
19. Burnley 33 20
20. Sheffield United 32 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 31 78
2. Barcelona 31 70
3. Girona 31 65
4. Atletico Madrid 31 61
5. Athletic Bilbao 31 57
6. Real Sociedad 31 50
7. Valencia 31 47
8. Real Betis 31 45
9. Villarreal 31 39
10. Getafe 31 39
11. Osasuna 31 39
12. Las Palmas 31 37
13. Sevilla 31 34
14. Deportivo Alaves 31 32
15. Mallorca 31 31
16. Rayo Vallecano 31 31
17. Celta Vigo 31 28
18. Cadiz 31 25
19. Granada 31 17
20. Almeria 31 14