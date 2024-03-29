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Başkan Tokat, iftar sofrasında vatandaşla buluştu

Milas Belediyesi’nin 15 yıldır aralıksız sürdürdüğü iftar yemekleri bu sene de geniş katılımla devam ediyor Son olarak Hacıilyas Mahallesi Salı Pazar Yeri'nde gerçekleşen iftar yemeğinde 4 bin kişilik yemek ikramında bulunuldu

GÜNDEM 29.03.2024, 13:28
Başkan Tokat, iftar sofrasında vatandaşla buluştu

Milas Belediyesi’nin 15 yıldır aralıksız sürdürdüğü iftar yemekleri bu sene de geniş katılımla devam ediyor. Son olarak Hacıilyas Mahallesi Salı Pazar Yeri'nde gerçekleşen iftar yemeğinde 4 bin kişilik yemek ikramında bulunuldu.

MUĞLA (İGFA) - Milas Belediyesi’nin Ramazan Ayı'nın birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirmek ve vatandaşlarla iftar sofralarında bir araya gelmek için gelenekselleştirdiği iftar yemeklerine mahalle sakinleri yoğun ilgi gösteriyor. Şevketiye, İsmetpaşa, Ören, Ortaköy, Kıyıkışlacık, Beçin, Cumhuriyet, Boğaziçi ve Selimiye mahallelerinde verilen iftar yemekleri Hacıilyas Mahallesi Salı Pazar Yeri’nde devam etti. İftar yemeğinde 4 bin kişilik yemek ikramında bulunuldu.

Milas Belediyesi’nin 15 yıldır aralıksız sürdürdüğü iftar yemekleri bu sene de geniş katılımla devam ediyor. 31 Mart yerel seçimlerinin ardından görevini seçilecek yeni başkana devredecek olan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, görevde bulunduğu son iftar yemeğinde vatandaşlarla bir araya geldi.

15 YILDIR SÜREN GELENEK

Salı Pazar Yeri’nde vatandaşlara seslenen Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, “15 yıldır kurduğumuz iftar sofralarında bizleri yalnız bırakmadan davetimize icap ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Beraber, paylaşım içerisinde olunca Ramazan’ın ruhuna uygun olarak davranmış oluyoruz ve hayatımızı daha da güzelleştiriyoruz. Bu ortamın hazırlanmasında emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum.

“GÖREV GEREĞİ BİR VEDA…”

Değerli hemşerilerim sizlerin güven ve desteğiyle 15 yıldır sizlere ve Milas’a hizmet etme onurunu yaşadım. Bana güven ve desteği verdiğiniz, hayatımın en güzel onurunu yaşattığınız için sizlere teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Bu akşam aynı zamanda görev gereği bir veda. Görevde olduğum süre içerisinde Milas’ın ve sizlerin temel ihtiyacı olan tüm esaslı sorunları kökünden ele alıp memleketimizi geliştirmek için var gücümüzle çalıştık. Organize Sanayi Bölgesi’nden Akgedik Barajı’ndan içme suyu alınmasına, doğalgaz getirilmesinden Sağlık Evi’mize, Kadın Sığınma Evi’mizden Spor Salonumuza, Kültür Merkezi’mizden Sosyal Yaşam Merkezi’mize aklınıza gelecek toplumun ihtiyaç duyduğu birçok hizmeti sizlerle buluşturduk. Başta kaymakamlarımız olmak üzere tüm meclis üyelerimize, müdürlerimize, muhtarlarımıza ve bizden desteğini esirgemeyen siz değerli hemşerilerimize yürekten teşekkür ediyorum.   

“İYİ GÜNLERDE TEKRAR GÖRÜŞMEK DİLEĞİYLE…”

En ücra köşeden şehir merkezine kadar kronik birçok sorunu hallettik ve bizden sonra gelecek arkadaşların işlerini bu anlamda kolaylaştırdık. Bu dönem içerisinde herhangi bir eksiğimiz, yanlışımız olduysa, herhangi birinizi üzdüysek ya da herhangi bir hak ihlali yaptıysak sizlerden özür diliyorum. Haklarınızı helal etmenizi istiyorum. Bizlerin de size bir hakkı varsa helal ediyoruz. Sizlere sağlıklı, huzurlu, güzel bir ömür diliyorum. İyi günlerde tekrar görüşmek üzere hepinize afiyet olsun, Ramazanınız mübarek olsun.” dedi.

Geleneksel iftar yemekleri 3 Nisan’da Bafa’da, 5 Nisan’da Kısırlar’da (Dörtyol) ve 8 Nisan’da Aydınlıkevler mahallerinde verilecek iftar yemekleriyle son bulacak.  

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