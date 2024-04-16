Başkan Çamcı, Hisarsporun maçını seyretti 

Uçhisar Belediye Başkanı Abdullah Çamcı, Hisarsporun amatör lig maçını tribünden seyretti. Mehmet UZEL / NEVŞEHİR (İGFA) - Türkiye Futbol Federasyonu Nevşehir İl Temsilciliği ve Nevşehir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından düzenlenen Nevşehir 1. Amatör Lig Çeyrek final rövanş maçında Hisarspor ve Kapadokya Nevşehirspor kulüpleri karşı karşıya geldi. Uçhisar Belediye Başkanı Abdullah Çamcı, Hisarspor Kulüp Başkanı Ertan Yedekçi ve Uçhisar Belediyesi meclis üyeleri müsabakayı 50 Uçhisarlı taraftarla birlikte merkez 2 nolu çim sahada birlikte izledi. Nevşehir Gençlik Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı 2 Nolu çim sahada oynanan müsabakada gülen taraf Hisarspor oldu.

Müsabaka öncesi takımın soyunma odasına girerek başarılar dileyen Uçhisar Belediye Başkanı Abdullah Çamcı spor kültürüne katkı sağlayacaklarını ifade ederek Uçhisar spor marka değerine katkı sağlayan her organizasyonu destekleyeceklerini söyledi.

Nevşehir 1. Amatör Liginde oynanan çeyrek finalin ilk maçında rakibi karşısında 3-0 galip gelen Hisarspor, oynanan rövanş maçında rakibini 5-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

Nevşehir 1. Amatör Liginde yarı finale yükselen Hisarspor’un rakibi Ürgüpspor olurken yarı final maçları da elemeli çift maç üzerinden oynanacak.