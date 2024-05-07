Yıldırım’da Hıdırellez coşkusu

Türk kültür coğrafyasında baharın habercisi olarak kabul edilen Hıdırellez, Yıldırım Belediyesi’nin düzenlediği törende coşkuyla kutlandı.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, baharın, umudun ve bereketin bayramı Hıdırellez’i, yüzlerce Yıldırımlı ile birlikte coşkuyla kutladı.

Baharın müjdecisi olarak birçok farklı coğrafyada yüzyıllardır kutlanan Hıdırellez Bayramı, bu yıl da tüm Türk coğrafyasında büyük bir coşkuyla karşılandı. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın katılımıyla Temenyeri Parkı’nda düzenlenen Hıdırellez Şenliğine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Programda vatandaşla sohbet edip, hâl hatır soran Başkan Yılmaz, “Kadim tarihimiz boyunca kültürel zenginliğini koruyarak günümüze aktaran hemşehrilerimiz, Hıdırellez Bayramını da barışın, dostluğun, kardeşliğin simgesi olarak kabul etmiş, sosyal faaliyetler ve gelenekler ekseninde yüzyıllardır kutlaya gelmiştir. Tüm hemşehrilerimizin geçmişiyle geleceği arasında önemli bir köprü görevini yerine getireceğine inandığımız, kültürümüzün ayrılmaz parçası haline gelmiş olan baharın habercisi, bereketin müjdecisi Hıdırellez Bayramını kutluyorum” dedi.