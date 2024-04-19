Bakan Koca'dan MHRS sorunlarına kalıcı çözüm mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, MHRS’deki sorunların çözümü için yeni kararlar aldıklarını belirterek, "Önümüzdeki günlerde kademeli şekilde tedbirleri hayata geçirecek ve randevu sorununu kalıcı şekilde çözeceğiz" dedi.ANKARA (İGFA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bakanlığın ilgili birimleri ve hastanelerin yöneticileriyle yaptıkları toplantılarda Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ndeki sorunları temel faktörleriyle ele aldıklarını belirtti.

Bakanlığın ilgili birimleri ve hastanelerimizin yöneticileriyle yapılan toplantılarda, MHRS’deki sorunları temel faktörleriyle ele aldıklarını kaydeden Bakan Koca, "Randevu bulmakta yaşanan sıkıntıları çözmek için yaptığımız çalışmalardan önemli sonuçlara ulaştık. Önümüzdeki günlerde kademeli şekilde tedbirleri hayata geçirecek ve randevu sorununu kalıcı şekilde çözeceğiz.

Randevu sorununa karşı hem vatandaşlarımızı hem de hekimlerimizi memnun edecek bir çözüm oluşturduk. Öncelikle iptal edilmeyen randevulardan kaynaklanan, kullanılamayan kapasitemizi diğer vatandaşlarımızın kullanımına açacağız" dedi.

https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1781279740432666690

Bu kapsamda; gelemeyeceği randevuyu iptal etmeyen vatandaşlarımız söz konusu durumun ilkinde 15 gün içerisinde aynı branşa randevu alamayacağını ifade eden Bakan Koca, anı şekilde randevusuna ikinci kez gelmediğinde 15 gün içerisinde tüm branşlardan randevu alamayacağını belirterek, "Son dakika iptalleri dolayısıyla atıl kapasite oluşmaması için randevu iptal süresini, en geç bir önceki gün saat 23.59’la sınırlandırıyoruz. İptal edilen randevular yerine, muayene saatinden 1 saat öncesine kadar yeni randevu verebileceğiz. Böylelikle daha fazla hastamızın randevu almasını ve kapasitenin verimli kullanılmasını sağlamış olacağız" diye konuştu.