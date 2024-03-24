6 ilde 'Kalkan' operasyonu

Muğla ve Bursa merkezli 6 ilde gerçekleştirilen "Kalkan-16" operasyonlarında, 19 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 173 düzensiz göçmen yakalandı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya düzensiz göçmenlere yönelik düzenlenen operasyonun ayrıntılarını paylaştı.

Bakan Yerlikaya, Muğla ve Bursa merkezli İstanbul, İzmir, Mersin ve Gaziantep'te 'Kalkan-16' operasyonu yapıldığını duyurdu.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu 173 düzensiz göçmen ve 19 organizatör yakalandı.

Bakan Yerlikaya, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığını önlemek için Türkiye'nin her bölgesinde kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız aralıksız devam edeceğini duyurdu.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1771767178162753760